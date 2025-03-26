欠巨額債務逃大陸 家人病重偷渡回台躲5年自首才曝光

台中張姓男子10多年前欠下巨額債務躲到大陸，自己戶籍也因此被登記「遷出國外」，沒多久因家人病重急於回台，卻從廈門偷渡到金門後入境，又在台灣躲了5年多向警方自首才曝光；法院考量他自首認罪，依違反國家安全法判他3月，可上訴。

檢警調查，張男（61歲）原設籍在台中市，後來因積欠大量債務於2014年8月12日出境到大陸地區，其戶籍地的戶政事務所也在2016年9月6日將其登記為「遷出國外」。

張男因家屬生命急迫要回台灣，卻基於逃避安全檢查犯意，2019年4月4日從大陸福建省廈門市搭漁船，未經檢查就偷渡到金門上岸，回台後一直躲藏了5年多，才在2024年10月21日向台中東勢警分局自首而曝光。

檢方訊時，張男坦承不諱，有移民署入出境紀錄、個人戶籍資料及其向警方自首等可佐，偵結依國家安全法逃避檢查罪嫌起訴他。

台中地院審酌，張男是智識健全成年人，當知國家入出境管理重要性，應循正當管道入出境，卻因欠債避走海外多年，現未持有合法有效身分證明文件，就以搭船偷渡方式入境，規避海岸巡防機關入境檢查，危害國家海防安全。