5連霸議員莊玉珠遭控「跑票」而除名 她告民進黨確認黨籍存在贏了

2014年台南市議會正副議長選舉發生「跑票風波」，台南市前議員莊玉珠未配合亮票，被控跑票而被民進黨開除黨籍，她不服提確認民進黨籍存在訴訟，台北地方法院今判莊玉珠勝訴，確認她的黨員資格存在，可上訴。

莊玉珠曾任5屆台南市議員，也是民進黨創黨黨員、台南市黨部前主委蔡介雄的媳婦。她提告主張，她原身為民進黨籍台南市第2屆議員，而黨團2014年12月5日決議推舉賴美惠、郭信良參選正副議長，並要求所有黨團成員簽署亮票同意書、辭職同意書及辭職撤回權拋棄書等文件。

莊玉珠指出，台南市議會2014年12月25日舉行正副議長選舉，而她認為黨團決議違反禁止規定，故沒有簽署亮票同意書等文件，未料黨團以她未簽署文件、未配合亮票、未在選票自己姓名處摺痕違紀等理由，將她移送裁決，民進黨中評會處份開除黨籍。

莊玉珠認為，民進黨開除黨籍的處分未經全國黨員代表大會決議，違反人民團體法強制禁止規定，因此提告要求確認民進黨黨籍存在。

民進黨反駁，中評會是由全代會直接選出的人員組成，是為行使黨員獎懲的專責機構，認為黨員有授權中評會將黨員除名的權限，而黨團針對莊玉珠在議會中的違紀行為，提案處分並無不法。

民進黨指出，黨員制裁處分的程序適法或妥適與否，屬於政黨政治範疇，法院應尊重民進黨內部判斷，而沒有審酌權限；莊玉珠的行為違背黨團決議，是明確的違紀事實，認為中評會開除黨籍的處分合法。

台北地院指出，人民團體（包括政黨法人）處分除名會員，屬於完全剝奪人民結社自由，須嚴格要求決議方法，以保障憲法所賦予人民結社自由的權利，因此黨員除名須經最高權力機關即會員或會員代表大會決議。

法院認為，民進黨設有全代會，是由全國黨員選出的代表組成，是黨內最高權力機關，職權包括議決中評會移送的重大紀律案，另依民進黨黨章規定，民進黨在中央黨部下設中評會，由全代會直接選出委員11人，負責監督中央執行委員會推行黨務工作、內規及預算備查、審議決算、黨員及各級組織獎懲決定、解釋黨章等，可認定全代會與中評會屬不同組織。