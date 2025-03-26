影／知名手搖紅茶店遭爆做錯飲料要罰寫 高市勞工局：懲處應合理

知名連鎖手搖紅茶店遭員工上網爆料，上班遭監控、監聽，更離譜是，做錯飲料被懲處罰抄寫配方，氣罵「當我們國小生？」網友力挺直呼「誇張」、「該抵制了」、「可以直接離開了」。高市勞工局認定罰抄寫未違反勞基法，但強調若勞資雙方對獎懲存有爭議可申請調解。

手搖紅茶店員工在Threads發文，並PO上被罰抄寫配方「作業」提到，自己在飲料店上班，遭監控以外，還被監聽聊天內容，覺得很離譜，做錯飲料自己買單才是合理，卻被要求罰寫，「當我們國小生？」還說有新人被罰抄寫6大張密密麻麻配方，讓他看不下去上網爆料。

該員工還抱怨，有人只是不小心拿到一個立可白就被當賊，「不覺得小題大做嗎，沒遇過這麼誇張的公司」。

貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言表示「罰寫也太誇張」、「做飲料做到要被罰寫，是真的該回去重讀國小」、「罰寫是什麼奇葩的小學生處理方式」、「怎麼還有罰寫這個東西 當作幼稚園在教嗎 」「幼兒園飲料店」、「罰寫還真誇張，大部份每間是做錯要付錢」、「我猜應該是退休老師開的」。

有網友直接勸離「我一律勸離職」、「會要動不動就罰寫的公司可以直接離開了！」「離一離，反正也不會做到退休」、「台灣很多中小企業雇主都超愛監控員工的，但罰寫是三小，這什麼垃圾職場，直接離職了吧」。

還有人點出公司管理階層暗黑想法「為什麼要罰寫呢，因為不能罰錢啊，罰錢就犯法了，為了要有處罰，所以只好罰寫」、「叫你們罰抄應該有涉及強制罪吧」。

不過員工做錯飲料罰寫在飲料界似乎是常態，網友大吐苦水表示「我學櫃檯也是錯一個就罰抄」、「沒事啦，我被罰寫比你這個多，而且還會叫你先打卡下班再繼續做飲料」、「之前打工也是罰寫100遍，根本不合理」，讓網友傻眼直說「好狠」。

但有網友持不同看法認為員工應要自律，又不是沒領薪水，好好記起自己工作應該具備的職能，不是過分的要求，為什麼做到被要求罰寫的程度？自己也說了不是國小生，換個角度想，能夠花錢請到成年人，誰想花錢請像國小生的員工，做錯飲料不是自己買單這麼簡單的事情，還很有可能造成客人不開心之類的事情，支持店家好好教育員工。