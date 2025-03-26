快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

聽新聞
0:00 / 0:00

1刀刺死雇主殺人案…法院預見翻譯問題 不讓國民法官審理

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

越南籍26歲豆姓移工和同鄉的阮姓雇主爭執，豆竟持菜刀刺破阮心臟釀喪命，被依殺人罪嫌起訴，全案原應由國民法庭審理；台中地院認為，本件死者、被害家屬都是外籍人士，辯護人也直言問豆男1個問題，在翻譯來回下就需10分鐘，裁定本件轉軌不行國民參審。

檢警調查，阮男、豆男均為越南籍失聯移工，平時同住霧峰區柳豐路鐵皮屋內，豆曾受雇替阮從事工地，去年3月9日因工作起口角，豆拿了1把菜刀朝阮頭部砍下，對方即時阻擋護住頭部，豆又揮刀刺進他左胸，釀心臟釀大出血、肺塌陷，阮送醫不治。

檢方依殺人罪嫌起訴豆，依法應由台中地院國民法庭審理；豆的辯護人聲請不行國民參與審判，主張本案被媒體報導，將豆男汙名化，在未審先判輿論下嚴重影響民眾對案件看法，難認未來國民法官心證不會先入為主、有所偏頗，難期待審判能公正客觀。

辯護人說，包括豆男、死者的家屬都是外籍人士，案件交互詰問、提示卷證都倚賴雙向翻譯，通譯人員也沒參與過國民法庭模擬訓練，恐讓費時、不易聚焦，連辯護人律見時，單就1個問題經雙向翻譯都需耗費5到10分鐘，顯不適合國民參審。

台中地院審酌，豆是外籍人士，訴訟倚賴雙向翻譯，國民參審中涉及法律專業用語，雙向翻譯過程使國民法官不易聚焦爭點，恐在評議時無法對被告是否有罪、若有罪罪刑為何等，做出妥適決定；另檢察官對於是否改採通常程序也表示尊重法院決定。

法院認為，檢察官、豆男及其辯護人都能預見本件若行國名參審，難期待審判可順暢，因被告、死者家屬都是外籍人士，需雙方翻譯、通譯未受國民法庭模擬順練等，在國民法官無法易於理解下，將無法與職業法官做精緻討論，裁定本件不行國民參審。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

國民法官 失聯移工 殺人

延伸閱讀

火燒肛門、膠帶纏肚強食毒 員工討薪水竟慘遭老闆活活虐死

600萬元政治獻金流去哪？ 柯文哲否認私用：不能嘲笑陳明文

剴剴案法庭外逾千人陳抗「判死刑」 審判長聽到了：會公正審案

用平板輸入姓名花了1分21秒 「漸凍人」母親殺2歲女兒裁定停審

相關新聞

5連霸議員莊玉珠遭控「跑票」而除名 她告民進黨確認黨籍存在贏了

2014年台南市議會正副議長選舉發生「跑票風波」，台南市前議員莊玉珠未配合亮票，被控跑票而被民進黨開除黨籍，她不服提確認...

總統府「天下第一營」憲兵當共諜 貪46萬重判7年有期徒刑

戍守總統府、號稱「天下第一營」的憲兵211營賴重宇等3名憲兵、國防部資通電軍上兵陳文豪被控翻拍軍機賣給中共情工人員，4人...

撤銷！九州小谷2億、警政監林明佐1200萬交保今發回

台中地檢署偵辦九州博弈案，被控是主持者的陳政谷，以及涉案的警政監林明佐，分別獲台中地院以2億元、1200萬元交保，2人都...

欠巨額債務逃大陸 家人病重偷渡回台躲5年自首才曝光

台中張姓男子10多年前欠下巨額債務躲到大陸，自己戶籍也因此被登記「遷出國外」，沒多久因家人病重急於回台，卻從廈門偷渡到金...

皇池偷拍案與創意私房有關 士林地院依販賣性影像罪判惡狼5年6月徒刑

北投泉池溫泉去年流出偷拍性影像，士檢查出林男與網友組成偷拍集團，將私密影像上傳「創意私房」等網路社群販售，牟利113萬元...

影／知名手搖紅茶店遭爆做錯飲料要罰寫 高市勞工局：懲處應合理

知名連鎖手搖紅茶店遭員工上網爆料，上班遭監控、監聽，更離譜是，做錯飲料被懲處罰抄寫配方，氣罵「當我們國小生？」網友力挺直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。