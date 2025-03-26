1刀刺死雇主殺人案…法院預見翻譯問題 不讓國民法官審理

越南籍26歲豆姓移工和同鄉的阮姓雇主爭執，豆竟持菜刀刺破阮心臟釀喪命，被依殺人罪嫌起訴，全案原應由國民法庭審理；台中地院認為，本件死者、被害家屬都是外籍人士，辯護人也直言問豆男1個問題，在翻譯來回下就需10分鐘，裁定本件轉軌不行國民參審。

檢警調查，阮男、豆男均為越南籍失聯移工，平時同住霧峰區柳豐路鐵皮屋內，豆曾受雇替阮從事工地，去年3月9日因工作起口角，豆拿了1把菜刀朝阮頭部砍下，對方即時阻擋護住頭部，豆又揮刀刺進他左胸，釀心臟釀大出血、肺塌陷，阮送醫不治。

檢方依殺人罪嫌起訴豆，依法應由台中地院國民法庭審理；豆的辯護人聲請不行國民參與審判，主張本案被媒體報導，將豆男汙名化，在未審先判輿論下嚴重影響民眾對案件看法，難認未來國民法官心證不會先入為主、有所偏頗，難期待審判能公正客觀。

辯護人說，包括豆男、死者的家屬都是外籍人士，案件交互詰問、提示卷證都倚賴雙向翻譯，通譯人員也沒參與過國民法庭模擬訓練，恐讓費時、不易聚焦，連辯護人律見時，單就1個問題經雙向翻譯都需耗費5到10分鐘，顯不適合國民參審。

台中地院審酌，豆是外籍人士，訴訟倚賴雙向翻譯，國民參審中涉及法律專業用語，雙向翻譯過程使國民法官不易聚焦爭點，恐在評議時無法對被告是否有罪、若有罪罪刑為何等，做出妥適決定；另檢察官對於是否改採通常程序也表示尊重法院決定。