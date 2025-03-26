學甲爐碴案審理2年 郭再欽「為還債」聲請解除不動產扣押令遭駁回

台南地檢署偵辦3年，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋67萬多公噸，2年前依違反廢棄物清理法起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，郭再欽名下不動產及動產也遭扣押，他以資金困窘，方便還債為由，請求法院撤銷安平等3筆不動產扣押裁定遭駁回。

郭再欽及律師主張，因違反廢棄物清理法案件，名下所有不動產、動產均已遭裁定扣押，然而，案件審理距今已多年，他不僅工作生意上資金困窘，且就所設定抵押債務均須按期償還，名下已用盡可動用資金，請求法院依比例原則，撤銷安平區新南段等3地號不動產扣押裁定，方便籌措資金，繼續償還債務。

台南地院合議庭表示，郭及其所有明祥馨公司自2010年9月間起至2015年8月間查獲時止，在學甲區興業段804等地號土地，違法堆置爐碴廢棄物估算為58萬1629餘噸，所節省爐碴廢棄物清除處理費用，依後壁爐碴案兩種爐碴離場清運費單價分別為2690元及2萬1325元，依最有利被告每噸2690元計算，不法所得約在15億6458萬餘元。

其中，明祥馨自2022年9月至同年11月止業已清除大灣段1746、1754等地號共9萬8341餘噸，經明祥馨陳報改善完成報告書已清除完畢。

合議庭指出，考量郭帳戶內存款於2022年10月僅為120萬餘元，相較於犯罪所得約15億6458萬餘元（至實際數額為何，仍待審理才能確認）尚屬不足，所以扣押安平區新南段等3地號不動產，應屬必要且合於比例原則。