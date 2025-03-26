快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

學甲爐碴案審理2年 郭再欽「為還債」聲請解除不動產扣押令遭駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署偵辦3年，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋67萬多公噸，2年前依違反廢棄物清理法起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，郭再欽名下不動產及動產也遭扣押，他以資金困窘，方便還債為由，請求法院撤銷安平等3筆不動產扣押裁定遭駁回。

郭再欽及律師主張，因違反廢棄物清理法案件，名下所有不動產、動產均已遭裁定扣押，然而，案件審理距今已多年，他不僅工作生意上資金困窘，且就所設定抵押債務均須按期償還，名下已用盡可動用資金，請求法院依比例原則，撤銷安平區新南段等3地號不動產扣押裁定，方便籌措資金，繼續償還債務。

台南地院合議庭表示，郭及其所有明祥馨公司自2010年9月間起至2015年8月間查獲時止，在學甲區興業段804等地號土地，違法堆置爐碴廢棄物估算為58萬1629餘噸，所節省爐碴廢棄物清除處理費用，依後壁爐碴案兩種爐碴離場清運費單價分別為2690元及2萬1325元，依最有利被告每噸2690元計算，不法所得約在15億6458萬餘元。

其中，明祥馨自2022年9月至同年11月止業已清除大灣段1746、1754等地號共9萬8341餘噸，經明祥馨陳報改善完成報告書已清除完畢。

合議庭指出，考量郭帳戶內存款於2022年10月僅為120萬餘元，相較於犯罪所得約15億6458萬餘元（至實際數額為何，仍待審理才能確認）尚屬不足，所以扣押安平區新南段等3地號不動產，應屬必要且合於比例原則。

合議庭認為，除大灣段1746、1754等地號共9萬8341餘噸已清除外，其餘地號未見有何陳報改善完成報告書可佐，無法確認是否因清除而需保全犯罪所得必要已不存在，又郭矢口否認犯行，犯罪所得仍尚待審理、調查及辯論，才能確認郭所得支配犯罪不法利得範圍；為審理需要及保全將來執行，認有繼續禁止處分必要。

民進黨前中執委郭再欽以資金困窘，方便還債為由，請求法院撤銷安平等3筆不動產扣押裁定遭駁回。圖／本報資料照
民進黨前中執委郭再欽以資金困窘，方便還債為由，請求法院撤銷安平等3筆不動產扣押裁定遭駁回。圖／本報資料照

廢棄物 郭再欽

延伸閱讀

挺自己人選總統！台中市商業會勸進 盧秀燕點頭微笑沒回應

影／10%手續費還需抵押不動產 台南8旬婦險簽可疑貸款經警攔阻

調查局破首宗詐團勾結不動產仲介 婦被愛情詐騙4700萬

影／竹市千坪農地淪垃圾海！黑心業者「假回收真堆廢」8人遭訴

相關新聞

5連霸議員莊玉珠遭控「跑票」而除名 她告民進黨確認黨籍存在贏了

2014年台南市議會正副議長選舉發生「跑票風波」，台南市前議員莊玉珠未配合亮票，被控跑票而被民進黨開除黨籍，她不服提確認...

總統府「天下第一營」憲兵當共諜 貪46萬重判7年有期徒刑

戍守總統府、號稱「天下第一營」的憲兵211營賴重宇等3名憲兵、國防部資通電軍上兵陳文豪被控翻拍軍機賣給中共情工人員，4人...

撤銷！九州小谷2億、警政監林明佐1200萬交保今發回

台中地檢署偵辦九州博弈案，被控是主持者的陳政谷，以及涉案的警政監林明佐，分別獲台中地院以2億元、1200萬元交保，2人都...

欠巨額債務逃大陸 家人病重偷渡回台躲5年自首才曝光

台中張姓男子10多年前欠下巨額債務躲到大陸，自己戶籍也因此被登記「遷出國外」，沒多久因家人病重急於回台，卻從廈門偷渡到金...

皇池偷拍案與創意私房有關 士林地院依販賣性影像罪判惡狼5年6月徒刑

北投泉池溫泉去年流出偷拍性影像，士檢查出林男與網友組成偷拍集團，將私密影像上傳「創意私房」等網路社群販售，牟利113萬元...

影／知名手搖紅茶店遭爆做錯飲料要罰寫 高市勞工局：懲處應合理

知名連鎖手搖紅茶店遭員工上網爆料，上班遭監控、監聽，更離譜是，做錯飲料被懲處罰抄寫配方，氣罵「當我們國小生？」網友力挺直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。