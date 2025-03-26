高雄大叔肇逃缺錢和解 1小時連約2小模劫財劫色

45歲朱姓男子曾因強盜罪被判刑7年4月確定，去年11月在老司機圈內知名的「歐洲論壇」約好小模從事性交易，1小時內持刀洗劫兩名小模，劫走2女共2萬1000元現金，其中1人還遭他性侵得逞，高雄地檢署偵結，依強盜性交罪起訴，法院近期再裁定延押。

檢警調查，朱男曾於2004年涉入強盜案被判刑確定，直到2011年11月才縮短刑期假釋出監，但去年又觸犯公共危險罪，案件仍在偵辦中。

去年11月21日晚間，朱男因缺錢花用，便上老司機圈內知名的「歐洲論壇」約炮，和兩名小模談妥價格後，雙方約在高雄七賢二路及五福三路某家商旅碰面。

當晚10時許，第一位小模一進房間，朱男就拿出預藏的美工刀，逼小模交出身上現金，小模擔心受害，便交出身上僅有的8000元，不料朱搶劫完後，見小模頗有姿色，還企圖霸王硬上弓，女方苦求她有身孕，朱男才作罷。

案發不到1小時，朱又與另名小模約在五福三路某家商旅碰面，女方一進房間，朱便拿出預藏的美工刀脅迫，逼得女方只能交出身上1萬3000元現金，最後還逼小模與他性交。

事後朱還要女方陪他洗澡，原本小模想趁朱不注意時逃離，卻遭朱男抓住恫嚇「你是不是想要逃跑？是不是想要我對妳不利」，隨後又被拉上床性侵得逞。

兩女結束恐怖遭遇後報警，警方循線逮到朱男到案，朱男辯稱，他是因肇事逃逸和解金不夠，才會搶劫兩名女子。