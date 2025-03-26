撤銷！九州小谷2億、警政監林明佐1200萬交保今發回

台中地檢署偵辦九州博弈案，被控是主持者的陳政谷，以及涉案的警政監林明佐，分別獲台中地院以2億元、1200萬元交保，2人都已在18日、21日離開台中看守所，不過檢方對2人交保處分提出抗告，台中高分院今裁定撤銷發回。

台中高分院表示，陳政谷、林明佐准予具保停止羈押部分，業經本院撤銷，發回台中地院。裁定理由後補。

台中地檢署針對陳政谷、林明佐的交保裁定，提出抗告，理由是2人所涉違反組織犯罪防制條例等重罪嫌疑重大，有羈押原因，所述無羈押必要的說明，也未命2人接受適當的科技設備監控是否足以防免逃亡等節，經核非無疑義。

中檢指出，為確保此案後續審判及執行程序之順利進行，落實國家刑罰權之公益，已依法提起抗告，請求抗告法院依法審慎認定。

據了解，林明佐在去年8月起訴後，已遭台中地院羈押迄今，期間因罹患脊髓瘤，數度在台中看守所的戒護下，前往中國醫藥大學附設醫院就醫，今年初因病況惡化，進行腰椎椎板切除、移除脊椎腫瘤手術，今年3月檢查出為「惡性腫瘤」。