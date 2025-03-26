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丈夫過世…太太到ATM領百萬挨告詐欺判刑 律師：再親都不行

聯合新聞網／ 綜合報導

一名女性在丈夫過世後，隨意使用過世丈夫的金融卡提領銀行款項，結果被丈夫的繼承人提告。 圖／ingimage
一名女性在丈夫過世後，隨意使用過世丈夫的金融卡提領銀行款項，結果被丈夫的繼承人提告。 圖／ingimage
一名女性在丈夫過世後，因為不熟悉法律規定，隨意使用過世丈夫的金融卡提領銀行款項，結果被丈夫的繼承人提告，法院判她詐欺罪成立，並處以3個月有期徒刑，緩刑處分。

恩典法律事務所律師蘇家宏在臉書指出，這名女性與丈夫沒有子女，丈夫過世後，她曾多次使用丈夫的金融卡，在便利商店的自動櫃員機中進行提款及匯款，共提領了超過400萬元。雖然她用這筆錢支付了喪葬費、貸款及保險等費用，但婆婆對此並不認同並提出告訴，最終法院依照詐欺罪判決她有期徒刑3個月，並處以緩刑。

蘇家宏說，根據法律規定，過世人士的財產在未經「所有繼承人」同意的情況下，任何人，包含「感情上」最親近的人，都不得以過世者名義領取款項。雖然有些銀行對於小額款項的領取有所放寬，但仍需全體繼承人的同意。若單一繼承人擅自領款，可能會觸犯偽造文書及詐欺罪。

專家建議，依照法律標準，若家人過世後需要動用遺產，要先完稅後，持國稅的完稅或免稅證明書，在全體繼承人同意下，才可以動用過世人的錢。然而，因實務上要處理後事等等，繼承人急需用錢，銀行在一定金額以下的提款，不需國稅局的完稅證明書，只要經過全體繼承人同意，就可以提領。

若不幸觸犯，根據刑法339條之2「非法由自動付款設備取得他人之物之處罰」，意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。

ATM 律師 遺產

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