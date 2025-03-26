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AI人工智慧代操外匯爆吸金10億 微資負責人聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局獲情資，指微資有限公司主打「VIG投資方案」，騙稱可透過AI人工智能操作外匯，保證獲利，不法吸金逾10億元；台北市調查處昨赴中部地區搜索10餘處地點，查扣奢侈品等相關證物，帶回6人詢問；台北地檢署漏夜偵訊後，認為微資實際負責人高振雄犯罪嫌疑重大、且有串滅證之虞，今晨依違反銀行法等罪聲押禁見。

同案遭約談的微資登記負責人陳宥霖50萬交保、妻子黃麗蘭10萬交保；業務主管姜俊守30萬交保、業務劉鎮育、許忠峻各交保10萬元。

據追查，高振雄對外宣稱是香港先鋒國際投資台灣地區最高管理人，私下透過姜俊守找來陳宥霖、黃麗蘭開設微資公司，並於2021至2022年間，在台舉辦投資說明會，鎖定有錢人推銷「VIG投資方案」。

調查顯示，高振雄利用AI人工智能操作外匯為幌子，誆稱投資報酬率每月可達4％至6％，會定期支付利息，吸引至少9名財力雄厚的投資人投入，最終投資人領不到月息，驚覺根本是「假投資、真吸金」，因而向調查局檢舉，目前被害者人數還在清查。

專案小組追查金流，發現有部分不法所得流向海外，部分則拿去購買名牌等豪奢用品，高振雄對於金流去向避重就輕，檢方認為有羈押必要。

微資有限公司登記負責人陳宥霖遭檢方50萬交保。記者張宏業／攝影
微資有限公司登記負責人陳宥霖遭檢方50萬交保。記者張宏業／攝影
微資有限公司實際負責人高振雄遭檢方聲押禁見。記者張宏業／攝影
微資有限公司實際負責人高振雄遭檢方聲押禁見。記者張宏業／攝影
微資有限公司業務許忠峻遭檢方10萬交保。記者張宏業／攝影
微資有限公司業務許忠峻遭檢方10萬交保。記者張宏業／攝影
微資有限公司登記負責人陳宥霖妻子黃麗蘭（左）遭檢方10萬交保。記者張宏業／攝影
微資有限公司登記負責人陳宥霖妻子黃麗蘭（左）遭檢方10萬交保。記者張宏業／攝影
微資有限公司業務主管姜俊守遭檢方30萬交保。記者張宏業／攝影
微資有限公司業務主管姜俊守遭檢方30萬交保。記者張宏業／攝影
微資有限公司業務劉鎮育遭檢方10萬交保。記者張宏業／攝影
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外匯 投資人

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