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9有錢人被騙！假AI操作外匯吸金10億 微資業務主管移送北檢
調查局獲情資，指微資有限公司主打「VIG投資方案」，騙稱可透過AI人工智能操作外匯，保證息獲利，不法吸金逾10億元；台北市調查處今赴中部地區搜索約談6人到案，晚間先將業務主管劉鎮育、業務許忠峻、姜俊守移送台北地檢署複訊，高姓負責人預計深夜移送，全案依違反銀行法偵辦。
檢調追查，高男對外宣稱是香港先鋒國際投資台灣地區最高管理人，透過姜俊守找來陳姓夫妻開設微資公司，2021年至2022年間在台舉辦投資說明會，鎖定有錢人主打「VIG投資方案」。
據調查，高男等人涉利用AI人工智能操作外匯獲利，誆稱投資報酬率每月可達4至6％，且會定期報價支付利息，吸引至少9名財力雄厚的投資人投入，最終投資人領不到月息，才驚覺根本就是假投資、真吸金，向調查局檢舉。
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