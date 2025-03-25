陸軍第六軍團前上尉涉貪 潛逃菲國5年押解返台…檢方聲押

陸軍前第六軍團上尉軍官李振育涉貪，詐欺取財388萬元，犯後潛逃菲律賓，調查局與菲律賓執法機關合作，今將李男自菲律賓押解返台歸案，移送桃園地檢署偵辦。晚間檢方向法院聲請羈押。

桃園地檢署表示，李姓被告晚間經檢察官訊問後，認涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務詐取財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有涉犯有期徒刑5年以上重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

據調查，李振育2018、2019年間，擔任陸軍第六軍團政戰部上尉工程官，利用職務之便，偽造土地租賃契約等文書，私自將軍方列管國有眷地租予多家廠商，詐取超過388萬元，涉嫌違反貪汙治罪條例。

全案由桃園市調查處偵辦後，將李振育移送桃園地方檢察署偵辦，李男於2020年3月8日潛逃出境赴菲律賓未歸，檢方發布通緝。

調查局與菲國執法機關合作，去年2月在宿霧市逮捕李振育，並暫置移民局外國人收容所等待遣返，期間因李男與另名嫌疑人姓名相同，導致遣返工作延宕。