法拍屋四月登場 桃園蘆竹住宅區華廈1樓底價766萬

法務部行政執行署桃園分署將在4月1日舉行123聯合拍賣會，當日拍賣物件有位於龜山區、蘆竹區的透天厝，及桃園區地下室建物；又有華泰商業銀行、陽信商業銀行的實體股票等動產，歡迎民眾踴躍到場參與投標及拍賣。

桃園分署指出，拍賣會當天下午2時30分起，在桃園分署進行不動產拍賣。這次拍賣的物件相當多元，其中位於龜山區忠義路一段的未辦保存登記建物，雖僅拍賣建物而無併同拍賣建物的坐落基地，但因本標拍賣包含三棟建物，面積共達776.75 平方公尺、約234.96坪，鄰近交通要道，環境優美。

另有一棟位於龜山區文化三路620巷的5層樓透天厝，鄰近龜山工業區，這次已進入第3次拍賣程序，且拍定後點交，價格相當實惠，值得欲購屋的民眾進場搶標；而位於桃園市蘆竹區福祿一街「卡布奇諾社區」華廈1樓建物，底價僅766萬4000元，機會難得，要買要快。

又位於桃園區復興路362巷未辦保存登記地下室建物，雖僅拍賣建物而無併同拍賣建物坐落基地，但該建物鄰近縱貫公路及南門公園，坪數達48平方公尺、約14.52坪，底價僅需40萬元，換算每坪底價不到3萬元，歡迎有意購買的民眾投標。