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法拍屋四月登場 桃園蘆竹住宅區華廈1樓底價766萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

法務部行政執行署桃園分署將在4月1日舉行123聯合拍賣會，當日拍賣物件有位於龜山區、蘆竹區的透天厝，及桃園區地下室建物；又有華泰商業銀行、陽信商業銀行的實體股票等動產，歡迎民眾踴躍到場參與投標及拍賣。

桃園分署指出，拍賣會當天下午2時30分起，在桃園分署進行不動產拍賣。這次拍賣的物件相當多元，其中位於龜山區忠義路一段的未辦保存登記建物，雖僅拍賣建物而無併同拍賣建物的坐落基地，但因本標拍賣包含三棟建物，面積共達776.75 平方公尺、約234.96坪，鄰近交通要道，環境優美。

另有一棟位於龜山區文化三路620巷的5層樓透天厝，鄰近龜山工業區，這次已進入第3次拍賣程序，且拍定後點交，價格相當實惠，值得欲購屋的民眾進場搶標；而位於桃園市蘆竹區福祿一街「卡布奇諾社區」華廈1樓建物，底價僅766萬4000元，機會難得，要買要快。

又位於桃園區復興路362巷未辦保存登記地下室建物，雖僅拍賣建物而無併同拍賣建物坐落基地，但該建物鄰近縱貫公路及南門公園，坪數達48平方公尺、約14.52坪，底價僅需40萬元，換算每坪底價不到3萬元，歡迎有意購買的民眾投標。

桃園分署表示，尚有位於平鎮區、復興區等多筆土地會在同日拍賣，有興趣的民眾可掌握進場時機。桃園分署不動產拍賣兼採通訊投標，有意投標的民眾可至桃園分署網站下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定郵局信箱即可。同日下午3時30分起，在桃園分署13樓拍賣室進行動產拍賣，拍賣物件包含華泰商業銀行、陽信商業銀行實體股票，永華實業有限公司出資額等，有意購買的民眾一定要把握機會。

法務部行政執行署桃園分署將在4月1日舉行123聯合拍賣會，龜山區忠義路一段未辦保存登記建物內部，約234.96坪鄰近交通要道。圖／桃園分署提供
法務部行政執行署桃園分署將在4月1日舉行123聯合拍賣會，龜山區忠義路一段未辦保存登記建物內部，約234.96坪鄰近交通要道。圖／桃園分署提供
法務部行政執行署桃園分署將在4月1日舉行123聯合拍賣會，龜山區文化三路620巷的5層樓透天厝，鄰近龜山工業區，價格相當實惠。圖／桃園分署提供
法務部行政執行署桃園分署將在4月1日舉行123聯合拍賣會，龜山區文化三路620巷的5層樓透天厝，鄰近龜山工業區，價格相當實惠。圖／桃園分署提供

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