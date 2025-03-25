快訊

8點檔女神吳婉君驚傳遭家暴 赴趙駿亞住處遭毆帶傷怒告

獨／爆痛毆本土劇女神吳婉君 趙駿亞還原動手真相、曝兩人已通過電話

陸配亞亞今晚離境！為家庭「含冤忍辱」 爭取上法院討公道：要清清白白離開

聽新聞
0:00 / 0:00

AI操作外匯非法吸金逾10億 檢方搜索微資公司約談6人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

高姓男子涉找下線開立微資有限公司，主打「VIG投資方案」透過AI人工智能操作外匯，月息4至6％，吸引至少9名投資人投資，不法吸金逾10億元，台北地檢署今指揮調查局搜索約談高等6人到案，將移送檢方複訊。

檢調指出，高姓主嫌為微資有限公司實際負責人，對外宣稱他是香港先鋒國際投資台灣地區最高負責人，透過姜姓下線找來夫妻陳男和黃女開立微資有限公司，於2021年至2022年間在台舉辦投資說明會，鎖定有錢人主打「VIG投資方案」。

檢調追查，高嫌等人涉利用AI人工智能操作外匯獲利，宣稱投資報酬率每月利息可達4至6％，且會定期報價支付利息，吸引至少9名財力雄厚的投資人先投入一定金額本金，最終投資人領不到月息，才驚覺根本就是假投資、真吸金騙局，不法獲利逾10億元。

北檢檢察官郭盈君今指揮調查局台北市調查處，依加重詐欺罪、違反銀行法等約談高、姜、陳、黃及下線共6人到案，並搜索6人住所及微資公司等7個處所，全案將移送檢方複訊。

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片

利息 外匯 投資人

延伸閱讀

七期豪宅淪吸金標的 逾20人遭詐、10億富商醫師都受害

印尼盾跌至亞洲金融風暴以來最低 引發印尼央行干預

美股基金今年來吸金速度快於去年 金融股超越「美股七雄」

川普關稅戰擴大 股票型基金上周失血金額為今年新高

相關新聞

法拍屋四月登場 桃園蘆竹住宅區華廈1樓底價766萬

法務部行政執行署桃園分署將在4月1日舉行123聯合拍賣會，當日拍賣物件有位於龜山區、蘆竹區的透天厝，及桃園區地下室建物；...

AI操作外匯非法吸金逾10億 檢方搜索微資公司約談6人

高姓男子涉找下線開立微資有限公司，主打「VIG投資方案」透過AI人工智能操作外匯，月息4至6％，吸引至少9名投資人投資，...

建議當事人「看身心科、諮商」 桃園地院法官遭依法處分

桃園地院孫姓法官審理一起給付訴訟費用強制執行案時，因廖姓女子對司法事務官裁定聲明異議，孫建議廖女「去問律師、看身心科、接...

刪光公務電腦民眾報案資料 三重派出所女警起訴求重刑

新北市三重警分局光明派出所沈姓女警，前年12月7日深夜值勤時，涉嫌無故將儲存在公用電腦裡的民眾報案資料及證據等公用文書全...

散布對手不實文宣挨告 台南里長二審仍判刑5月理由出爐

台南市鄭姓里長於2022年底選舉期間發了一張有關對手文宣，指述對手涉妨害性自主案件，惟該案經判決無罪確定，鄭反而被告違反...

花蓮檢方查「查水表」案 認民政處長等7人涉違反個資法

大罷免延燒，花蓮2月初傳出連署民眾被戶政人員登門查水表，檢調今天到花蓮市戶政事務所、花蓮縣政府民政處等5處搜索，帶回民政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。