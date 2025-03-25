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AI操作外匯非法吸金逾10億 檢方搜索微資公司約談6人
高姓男子涉找下線開立微資有限公司，主打「VIG投資方案」透過AI人工智能操作外匯，月息4至6％，吸引至少9名投資人投資，不法吸金逾10億元，台北地檢署今指揮調查局搜索約談高等6人到案，將移送檢方複訊。
檢調指出，高姓主嫌為微資有限公司實際負責人，對外宣稱他是香港先鋒國際投資台灣地區最高負責人，透過姜姓下線找來夫妻陳男和黃女開立微資有限公司，於2021年至2022年間在台舉辦投資說明會，鎖定有錢人主打「VIG投資方案」。
檢調追查，高嫌等人涉利用AI人工智能操作外匯獲利，宣稱投資報酬率每月利息可達4至6％，且會定期報價支付利息，吸引至少9名財力雄厚的投資人先投入一定金額本金，最終投資人領不到月息，才驚覺根本就是假投資、真吸金騙局，不法獲利逾10億元。
北檢檢察官郭盈君今指揮調查局台北市調查處，依加重詐欺罪、違反銀行法等約談高、姜、陳、黃及下線共6人到案，並搜索6人住所及微資公司等7個處所，全案將移送檢方複訊。
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