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建議當事人「看身心科、諮商」 桃園地院法官遭依法處分

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園地院孫姓法官審理一起給付訴訟費用強制執行案時，因廖姓女子對司法事務官裁定聲明異議，孫建議廖女「去問律師、看身心科、接受心理諮商」，廖女不滿向法官請求評鑑，法評會決議請求不成立，但請桃園地院為適當處分。桃園地院今表示已依法處分。

本案源於某科技公司持法院確定判決，聲請對廖女所有的桃園市房地強制執行，桃園地院民事執行處受理後對房地執行；廖女則以她對科技公司債權可供執行，債權可全部獲償，認為桃院不應執行，對執行房地的程序聲明異議。

對此，桃院以僅能就科技公司所聲請的房地為執行，無從因廖女指定而就非科技公司所聲請的債權為執行為由，裁定駁回她的異議；廖女不服，聲明異議，接連遭桃院、台灣高等法院駁回確定。

廖女請求對孫姓法官個案評鑑，指出法官「建議聲請人尋求專業的協助，去問律師，去看身心科，去接受心理諮商」，她認為這是罵她心理有問題，違反法官倫理規範第5條「法官應保有品格高尚、謹言慎行」規定。

法評會認為，裁判書是公開的，這些用語有損人民對司法的信賴、法官職位尊嚴，違反法官倫理規範規定。但法評會審酌孫姓法官是出於擔憂廖女濫用司法程序，並無違反辦案程序規定，認為情節並不重大，因此決議請求不成立，並移請桃園地院院長依法官法第21條規定為適當處分。

桃園地院今表示，依法官法第21條規定，一、關於職務上之事項，得發命令促其注意。 二、違反職務上之義務、怠於執行職務或言行不檢者，加以警告；院長已依法官法第21條為適當之處分，關於細節則為院方內部事務，不對外提供。

桃園地院孫姓法官審理給付訴訟費用強制執行案，建議廖姓女子「去問律師、看身心科、接受心理諮商」，廖女不滿向法官請求評鑑後續不成立，桃園地院已依法處分。聯合報系資料照
桃園地院孫姓法官審理給付訴訟費用強制執行案，建議廖姓女子「去問律師、看身心科、接受心理諮商」，廖女不滿向法官請求評鑑後續不成立，桃園地院已依法處分。聯合報系資料照

倫理 司法 桃園地院

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