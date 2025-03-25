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散布對手不實文宣挨告 台南里長二審仍判刑5月理由出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市鄭姓里長於2022年底選舉期間發了一張有關對手文宣，指述對手涉妨害性自主案件，惟該案經判決無罪確定，鄭反而被告違反公職人員選舉罷免法，一審認他犯傳播不實罪判刑5月，褫奪公權1年，不服上訴，二審認原審量刑已屬低度刑，除自白外，其他量刑因子並無改變，因而駁回。

台南高分院指出，鄭僅就原審判決量刑部分提起上訴。鄭上訴後坦承犯行，稱犯案動機並無不良，是為提供里民關於選舉相關資訊，請求法官能審酌，從輕量刑。

台南高分院表示，原審於量刑時，已敘明是審酌選舉制度是落實民主政治重要機制，選民必須藉由正確資訊，以評斷候選人才德、品行、學識、操守、政見等條件，期能達到選賢與能目的，鄭未經合理查證，即逕自製作並發送傳播不實之事，損害告訴人名譽，危害基層選舉文化清廉及基層選舉公正性與正確性，也足以敗壞選風，對於國家民主政治發展的負面影響不小，且矢口否認犯行，未與告訴人達成和解等一切情狀，所宣告有期徒刑5月，可易科罰金，也於法定刑度內予以酌量科處，並無量刑輕重相差懸殊等裁量權濫用瑕疵。

台南高分院認為，鄭迄至案情已臻明朗後，始於二審坦認犯行，對於訴訟經濟助益及所節省訴訟資源，遠低於偵查及第一審審理時即自白情形。再者，原審所量處之刑已屬低度刑，鄭也尚未賠償其損失，且告訴人具狀表明希望能維持原審刑度意見，於權衡除自白外，其他相關量刑因子與原審相較並無改變，認尚無撤銷原判決予鄭減讓其刑必要，因而駁回上訴。

台南高分院指出，原審量刑已屬低度刑，鄭男也尚未賠償其損失，且告訴人具狀表明希望能維持原審刑度，除自白外，其他相關量刑因子並無改變，因而駁回上訴。圖／本報資料照
台南高分院指出，原審量刑已屬低度刑，鄭男也尚未賠償其損失，且告訴人具狀表明希望能維持原審刑度，除自白外，其他相關量刑因子並無改變，因而駁回上訴。圖／本報資料照

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