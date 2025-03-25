花蓮檢方查「查水表」案 認民政處長等7人涉違反個資法

大罷免延燒，花蓮2月初傳出連署民眾被戶政人員登門查水表，檢調今天到花蓮市戶政事務所、花蓮縣政府民政處等5處搜索，帶回民政處長明良臻等7名被告及5名證人。檢方認為，被告利用縣選委會、戶政機關查對罷免戶籍資料的機會，在法定職權外違法利用個人資料，涉嫌違反個人資料保護法偵辦中。

罷團微光花蓮上月3日將第一階段罷免連署書，遞交中央選舉委員會後，花蓮5日陸續傳出民眾遭戶政人員登門「查水表」，確認連署書是否為親簽，花蓮地檢署10日收到高檢署提供的檢舉資料及民眾告發後即分案調查，期間陸續找相關人訪談、蒐集證據等，歷經一個半月後，今天發動搜索。

花蓮地檢署表示，全案經分案偵辦，指揮調查局花蓮縣調查站函詢中央選舉委員會、向縣選委會調取相關資料，詢問、訊問相關證人後，認為被告明良臻等人知悉罷免提議人名冊簽章查對，屬於縣選委會權責，卻未委託戶政機關查對提議人名冊簽章。

檢方認為，明良臻等人利用縣選委會請戶政機關查對罷免提議人名冊戶籍資料的機會，在法定職權外違法利用罷免提議人名冊的個人資料，涉有違反個人資料保護法第41條、第44條、第16條等罪嫌。

地檢署為釐清事實，今天指揮花蓮縣調查站、東部地區機動工作站，持搜索票到縣府民政處、花蓮市戶政事務所等5處執行搜索，查扣相關證物，並帶回明良臻等7名被告跟5位證人，盡速偵辦查明真相。