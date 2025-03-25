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彰化3小姊弟闖紅燈遭撞2死 檢起訴無照七旬翁「未禮讓」

彰化3小姊弟闖紅燈遭撞2死 檢起訴無照七旬翁「未禮讓」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉就讀國小的陳家三姊弟去年2月返家途中在伸港鄉建國路與美港公路路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，造成2姐妹傷重身亡，彰化地檢署今天依過失致死罪嫌將蕭男提起公訴。

陳家三姊弟去年2月22日傍晚6 點多行經建國路與美港公路交岔路口時，蕭男剛好也開車行經建國路到美港路口時，當時為綠燈，三姐弟卻闖紅燈通行，但無照駕駛的蕭男也未注意到有行人通行應禮讓，而撞上3姐弟，造成10歲、9歲姐妹重傷、弟弟輕傷送醫。

10歲的姐姐送秀傳醫院搶救，她因嚴重頭部外傷、腦膿傷、氣腦等最後在搶救197天後宣告不治，9歲妹妹送彰基搶救252天後，仍因外傷性雙側硬腦膜下出血等嚴重傷勢身亡。

檢方依交通事故調查報告顯示，雖三姐弟闖紅燈通行人行道，但蕭姓老翁本應在行近行人穿越道時，遇行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，都應暫停讓行人先通過，但蕭男卻疏未注意而貿然通過路口而肇事。

檢方認為，根據道路交通安全規則規定汽車駕駛應注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，但蕭男疏未注意，釀成事故，為肇事次因，確實有行車疏失，因此依違反道路交通管理處罰條例及刑法276條未領有駕駛執照駕車過失致死罪將蕭男提起公訴。

這起車禍原本10歲姐姐從重度昏迷中，一度醒來，甚至進步到認得阿嬤，在阿嬤前來探視時還曾擠出微笑給阿嬤看，和吃力的想開口叫阿嬤，但最後病情仍惡化而回天乏術。

阿嬤曾痛心的說10歲孫女很懂事，去年過年前還曾對她說「阿嬤你再等我5 年，我現在小學四年級，等5年後我上高一，我就可以去打工養你了」，「阿嬤，你就不用那麼辛苦」，當時她還和小孫女打勾勾，要小孫女不能食言，沒想到如今天人永隔，讓人相當不捨。

伸港鄉陳姓小姊妹去年2月在路口被撞飛，二人經搶救多日後仍傷重不治，彰化地檢署依過失致死罪起訴肇事的無照駕駛蕭姓老翁。資料照／秀傳醫院提供
伸港鄉陳姓小姊妹去年2月在路口被撞飛，二人經搶救多日後仍傷重不治，彰化地檢署依過失致死罪起訴肇事的無照駕駛蕭姓老翁。資料照／秀傳醫院提供

行人 路口不停讓行人 車禍 闖紅燈 阿嬤

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