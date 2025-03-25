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影／陸軍前上尉軍官涉貪潛逃菲律賓 今天押解返台
陸軍第六軍團前上尉軍官李振育，經調查局與菲律賓執法機關一年多協調與合作，兩國執法人員於今天共同將他自菲律賓押解返台歸案。李振育下機後，調查局人員於候機室宣讀權益，隨後將他上銬送往桃園地檢署歸案。
調查局國際事務處科長羅益培表示，李振育於2018、2019年間擔任陸軍第六軍團政戰部上尉工程官，為詐取財物向廠商謊稱自己是眷地租賃業務承辦人，以假造的土地契約及繳費證明，讓廠商誤信並與他簽約，進而交付土地租金、土地補償金及履約保證金等款項，涉嫌違反貪汙治罪條例。
羅益培指出，本案經調查局桃園市調查處偵辦，移送台灣桃園地方檢察署，但李振育於2020年3月8日潛逃出境赴菲律賓，桃園地檢署於同年11月17日發布通緝。調查局與菲國執法機關持續合作，於2024年2月間在宿霧市逮捕李振育，暫置移民局外國人收容所等待遣返。
但菲國執法機關誤認李振育為另一「同名」嫌疑人，拒絕讓他回台，後經調查局駐菲律賓法務秘書及移民署駐菲移民秘書鍥而不捨與菲律賓國家調查局、移民局及檢察署等機關協調並解決法律爭議，台菲雙方執法人員共同押解李振育於今天返台歸案，桃園市調查處人員執行逮捕，並解送桃園地檢署歸案。
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