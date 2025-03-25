影／陸軍前上尉軍官涉貪潛逃菲律賓 今天押解返台

陸軍第六軍團前上尉軍官李振育，經調查局與菲律賓執法機關一年多協調與合作，兩國執法人員於今天共同將他自菲律賓押解返台歸案。李振育下機後，調查局人員於候機室宣讀權益，隨後將他上銬送往桃園地檢署歸案。

調查局國際事務處科長羅益培表示，李振育於2018、2019年間擔任陸軍第六軍團政戰部上尉工程官，為詐取財物向廠商謊稱自己是眷地租賃業務承辦人，以假造的土地契約及繳費證明，讓廠商誤信並與他簽約，進而交付土地租金、土地補償金及履約保證金等款項，涉嫌違反貪汙治罪條例。

羅益培指出，本案經調查局桃園市調查處偵辦，移送台灣桃園地方檢察署，但李振育於2020年3月8日潛逃出境赴菲律賓，桃園地檢署於同年11月17日發布通緝。調查局與菲國執法機關持續合作，於2024年2月間在宿霧市逮捕李振育，暫置移民局外國人收容所等待遣返。