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七期豪宅淪吸金標的 逾20人遭詐、10億富商醫師都受害

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

台北天空塔背信案關鍵被告馬廷海被香港法院宣告破產，又被踢爆透過新朗興業公司以「包裝債權」名義，在去年倒債前夕以現金折價拋售台中豪宅「新朗日匯」，受害人數逾20人，大都是傳產老闆及醫生，每戶至少已付3,000萬元，至今無法過戶，詐騙金額逾10億元，台中地檢署及金管會正全力追查金流及共犯。

台北地檢署去年1月搜索偵辦天空塔掏空案，調查曾為碩河開發董事、副董事長的馬廷海、邱冠勳涉嫌背信掏空。去年11月馬廷海遭香港法院宣告破產。依我國《公司法》規定，馬廷海的碩河開發董事職位也將不保。

2020年馬廷海主導的香港新朗興業台灣分公司，以「新朗日匯」為擔保品向安泰等銀行聯貸76億元，有128戶滯銷由銀行信託，最近認列呆帳聲請法院拍賣。

馬廷海在破產前一年，透過仲介及王姓律師針對頂級客群，在台北及台中等地舉辦多場團購說明會，以現金價打六折誘騙投資。新朗興業法定代理人沈靜宜簽約在場，之後無法過戶挨告，法院調查沈靜宜早已離境，而新朗公司鍾姓財務長也行蹤不明。

檢調和金管會最近又接獲檢舉，馬廷海用包裝債權方式，吸引豪奢大戶投資「新朗日匯」，雙方簽訂借貸合約，借約6,000萬至8,000萬元，實際僅匯款約4,000萬至5,000萬元，其餘當作預扣利息及其他費用，約定到期日可選擇拿到價值約6,000萬至8,000萬元的豪宅。

新朗的王姓律師、曾姓代銷人員皆宣稱馬廷海需要現金周轉，只有20戶售完為止，以飢餓行銷誘騙受害人，迄今沒有任何房地車位解除信託、塗銷抵押及過戶，始知上當。

被害人指控，新朗公司拖延交屋的理由一變再變，一開始說因為新朗是港商，交屋及過戶流程較慢，後來又推說因為被債權人扣押產權而無法交屋。

其間還有自稱安泰銀行（2849）代表人員表示銀行會配合交屋，實際上該戶並未被債權人扣押，銀行貸款也未償還。離譜的是，新朗公司仍置之不理，還接洽大型建商打算包裹賤價出售餘屋，形同一案多賣。

被害人甚至發現，應屬安泰銀行聯貸案擔保品的「新朗日匯」豪宅，竟有6戶悄悄轉到新朗名下，其中2戶打通且正在裝潢，屋主是邱冠勳之父邱憲道。質疑銀行為何在新朗公司未還清債務的情況下，將6戶豪宅解除信託並移轉登記，是否符合內稽內控與授信規範，金管會有必要查明。

巧合的是，日前傳出有位香港基金黃姓經理人宣稱將買下天空塔上層股權，在台北、香港、美國等地募資，提供約30%的年借款利率，保證該債權會以即將取得的天空塔股權作擔保；如果1年內無法還款，則以230%的債權金額換取等值的天空塔樓地板面積。

被害人說，這種以極高利率的債權，搭配不動產作為擔保吸引投資人，和台中新朗日匯「包裝債權」銷售豪宅類似，是否用與台中類似手法詐騙吸金，希望檢調查明。

七期豪宅「新朗日匯」淪吸金標的，逾20人遭詐10億元，富商醫師都受害。圖／新朗日匯銷售網站
七期豪宅「新朗日匯」淪吸金標的，逾20人遭詐10億元，富商醫師都受害。圖／新朗日匯銷售網站

天空塔 豪宅 香港

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