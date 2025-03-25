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上海電商女強人嫁台灣董座拒與公婆住 來台僅3月棄夫獨回「離了」
台中市一間家族企業董事6年前與上海一間電商女負責人結婚，他指控妻子婚後僅在台同居約3個多月，即因「不作家務」、「不與公婆同住」，獨回上海生下女兒、未再聯絡，董事訴請離婚，二審判兩人離婚，男方要給女方36萬元婚後財產、撫養女兒費用80萬元，以及女兒至讀大學的每月2萬元撫養費。
判決指出，台中市一名男子擔任家族企業的董事、年收入200萬元，他與上海一名經營電子產品代理商的女子相戀後，在2019年初結婚，女子經營的公司資本額超過2000萬元、月收入約10萬元，女子婚後在2019年12月間來台與丈夫一同生活。
男子指控，妻子來台後，不願分攤家務、不與公婆同住，他屢勸未果，妻子還要求他要另外購買高價房屋同住，拒絕與公婆住，妻子因他不同意後，索性每日上午10時即出門，晚間10時才返家，完全不與公婆互動。
人夫指控，2020年3月初，妻子不顧自己有孕在身、對岸新冠肺炎疫情肆虐，不告而別後，隻身在對岸生活，未再共同生活，雙方形同陌路，因此訴請離婚。
台中高分院近日審結，考量雙方的狀況後，人妻返回上海後，與丈夫的對話僅限於協議雙方離婚事宜，辦理年幼女兒的出生證明、冠姓、取名等，人妻屢次來台出庭，也無再與人夫生活的意願，婚姻已生重大破綻，判准二人離婚。
另外，二人所生的女兒經評估後，將由女方撫養，男方得負擔女兒每月2萬元的撫養費至大學畢業為止，支付80萬元的女兒撫養費，以及婚後剩餘財產36萬元給前妻，仍可上訴。
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