台中男戴假生殖器驚世逛大街 涉公然猥褻送辦

黃姓男子日前戴假髮及假生殖器，在台中大里區路旁走動，警方獲報循線將他查緝到案，黃男稱他並未刻意裸露自身生殖器，但警方調查後認為已引發民眾恐慌，詢後依公然猥褻罪嫌送辦。

台中市警察局霧峰分局今天表示，警方23日上午10時50分獲報，大里區立中街與新甲路口，有民眾頭戴假髮，疑似手持自拍棒並裸露生殖器，行走於人行道上。

警方獲報後展開調查並調閱監視器，於24日查緝44歲黃姓男子到案。黃男向警方表示，他單純為個人喜好，穿戴假生殖器在路上走動，並與風景合照，並非刻意裸露出自身生殖器。

但警方調查後認為，黃男穿戴部位及假生殖器真實度，會引起不特定用路人注視及恐慌，涉違犯刑法第234條公然猥褻罪嫌，全案警詢後移請台中地檢署偵辦。