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「阿不拉」游淮銀掏空台東企銀 更三審判賠12.1億元

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台東企銀董事長游淮銀1995年間提供富隆集團5公司的未上市股票為擔保品，向台東企銀貸款，因借款陸續發生本息滯納，台東企銀損失18億7983萬元。行政院金融監督管理委員會指派中央存款保險公司接管台東企銀，中央存保向游等人求償，台灣高等法院更三審今判游、時任東企銀監察人劉育汝給付金管會12億1571萬元。

游淮銀曾是知名股市作手，綽號「阿不拉」，昔日人稱「股市四天王」之一，也擔任過國民黨立委。

台東企銀起訴要求游淮銀、劉育汝和游銀銅、游美仁、游棋麟、褚素卿、劉吳素卿、游閔傑、戴小菁、嵇國忠、游錫鈴、林姿佑連帶賠償18億7983萬元，一審判台東企銀敗訴，後來由中央存保承當訴訟，並上訴。

中央存保公司主張，游淮銀自1994年6月17日起至1996年12月26日擔任台東企銀董事長，劉育汝則從1994年6月17日起至2000年7月27日間擔任台東企銀常務監察人，富隆集團的富隆開發等5家公司業績、淨值多屬紙上交易作帳而來，但游卻在1995年間指示游美仁提供富隆集團5公司的未上市股票為擔保品，以游棋麟等6人為人頭，向台東企銀質押6筆貸款、共計2億8800萬元。

游淮銀1987年、1988年間以游錫鈴為人頭所承購的新竹縣寶山鄉、新竹市約22萬坪的山坡地，已向其他銀行辦理抵押貸款，但游淮銀又以這5公司名義向台東企銀申辦抵押貸款，超額貸款8筆共計22億8000萬元。

案經纏訟，高院更三審認為游淮銀於1995年至1997年間，因富隆集團及成員資金調度等私人需求，與劉育汝、游銀銅、游美仁知道富隆集團5公司設址於相同地點、共用一間辦公室，且貸款時已無實際營業，各公司的業績及淨值多為紙上交易作帳而來，卻以「分散借款、集中使用」方式，向台東企銀套取資金，銀貸2億8800萬元。

另外，游淮銀也和劉育汝、游銀銅、游美仁向台東企銀申請抵押貸款套取資金，更三審計算台東企銀損害總金額共12億1571萬元。更三審認為中央存保請求游淮銀、劉育汝給付12億1571萬餘元有理。

前台東企銀董事長游淮銀1995年間提供富隆集團5公司的未上市股票為擔保品，向台東企銀貸款，借款陸續發生本息滯納，台東企銀蒙受損失而提告求償。台灣高等法院更三審今判游、時任東企銀監察人劉育汝給付金管會12億1571萬元。圖／聯合報系資料照
前台東企銀董事長游淮銀1995年間提供富隆集團5公司的未上市股票為擔保品，向台東企銀貸款，借款陸續發生本息滯納，台東企銀蒙受損失而提告求償。台灣高等法院更三審今判游、時任東企銀監察人劉育汝給付金管會12億1571萬元。圖／聯合報系資料照

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