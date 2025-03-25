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6折買台中7期豪宅？20富商、醫師哀號：被慘坑10億元
台中七期豪宅「新朗日匯」遭踢爆主導的港商新朗興業前負責人馬廷海被香港法院宣告破產，卻透過「包裝債權」，以6折價拋售餘屋，涉嫌坑害富商、醫師等近20人無法交屋，非法吸金達10億元；台中地檢署及金管會正全力追查金流及共犯。
七期市政路上的「新朗日匯」邀請普立茲克獲獎得主「白派建築大師」Richard Meier操刀，整棟純白建築成為特色。
房仲表示，該建築由富邦建設與新朗興業公司共同投資興建，最早以案名「富邦新市政」在2014年預售，當時規畫坪數逾160坪豪宅，但歷經坪數下修與多次更名，最終富邦建設選擇撤出，2020年該案成屋完工後，由新朗興業主導，案名改為「新朗日匯」。
馬廷海為台北天空塔The Sky Taipei的投資人之一，因涉嫌背信挪用公款案，被台北地檢署列為被告，台中的「新朗日匯」也因無力償還借款，在去年9月爆發問題，建案的餘屋被聲請法拍。
根據「鏡周刊」報導，去年馬廷海被宣布破產前，由他主導的港商新朗興業以「新朗日匯」為銷售標的，誆稱以「簽訂借款合約取代買賣合約」方式，即表面向買家借貸，實際以6折價出售產權，並有律師擔保見證，吸引富商及醫生等近20人，總計遭詐騙近10億，台中地檢署及金管會接獲檢舉，正偵辦中。
被害人發現，應屬安泰銀行聯貸案擔保品的新朗日匯，竟有6戶悄悄轉到新朗名下，其中2戶打通且正在裝潢，屋主是台北天空塔掏空案另一名被告邱冠勳之父邱憲道。質疑銀行為何在新朗公司未還清債務的情況下，將6戶豪宅解除信託並移轉登記，是否符合內稽內控與授信規範，金管會有必要查明。
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