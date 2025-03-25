金控前高層被控內湖購地背信案 高院仍判他要賠8.93億元

中信金控前行政長張明田透過私人管理的公司，買進台北市內湖區安康段2筆土地，並運用影響力內定作為中國信託商業銀行的資訊機房、行政大樓，高賣給公司套利8.93億餘元，台北地方法院更一審判張賠償中信金控8.93億餘元。案經上訴，台灣高等法院民事庭今駁回。

中信銀2012年有擴充資訊機房、行政大樓需求，正尋覓合適廠辦地點，張明田2013年間得知長虹建設計畫投資內湖安康段土地，見有利可圖，透過弟弟張明人及家族掌握的永約公司，與長虹共同投資安康段土地，並隱匿關係人交易，內定出售給中信銀當資訊機房，中信銀因而損失1.8億餘元。

張明田2015年內定安康段另筆土地作為中信銀的行政大樓，以51億3980萬元將土地賣給中信銀，導致中信銀損失7.1億餘元，兩筆交易共讓中信金、中信銀損失8.93億餘元。

刑事部分，台北地院認定張明田使公司蒙受重大損害，他雖擔任專委職務，但是實質的行政長，年薪逾7千萬元，享有待遇顯然已高過中信金多數董事，對中信金、中信銀影響力非同一般，卻混淆公司分際、惡性重大，依違反金融控股公司法特別背信罪，判張15年徒刑，併科罰金5億元。高院則針對機房與行政大樓弊案各處8年6月徒刑，各併科9千萬、3億罰金，未定應執行刑，但最高法院2024年8月撤銷、發回更審。

民事部分，證券投資人及期貨交易人保護中心替中信金控向張明田求償8.9億餘元，台北地院認為中信金、中信銀是各自獨立的法人，中信金控並非直接受有損害，投保中心以中信金為被害人，代提刑事附帶民事訴訟，與法不合，裁定駁回，但被高院廢棄、發回更審。

北院更一審認為中信金對中信銀具實質控制權，中信銀獨立性薄弱，形同中信金內部單位，因此中信銀受有價差損害，即為中信金的損失。根據證人說法，張明田運用實質影響力，操控不動產購置案，得以左右董事會決策資訊，卻故意隱匿關係人交易，使中信金受有損害，應負損害賠償責任，判張賠償中信金8.93億餘元。