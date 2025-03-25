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彰化議員停車爭議網友一面倒 賴清美今提茶葉到派出所致意

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣議員賴清美日前因到芳苑鄉王功派出所停車場欲臨停，被值班員警制止，她氣憤po網認為員警態度傲慢、沒有服務精神，不過網民卻一面倒聲援員警，賴清美今天已帶著茶葉前往王功派出所致意，她說，是誤會一場，已和警方化解誤解。

賴清美今天上午帶著茶葉前往王功派出所致意，由王功所長沈威志代表接受，而員警今天休假並未出席，賴清美說，縣警局已調查清楚，員警是「海口人」，說話比較大聲直接，雙方是誤會一場，她也很不好意思造成所長和警局的困擾，所以今天前來致意，雙方已化解誤解。

事情起因於賴清美21日到王功與友約要拿東西，但因沒停車位，她將車停進王功派出所，想臨停一下拿東西，卻遭值班員警喝斥說「這裡不能停車，出去。」她氣憤說，都還沒下車，就被員警開嗆轟出，而質疑員警服務態度，並認為值班台上寫著「很高興為您服務」實在很諷刺。

她也說，她一開始並沒出示議員身分，想說民眾有時也會到派出所洽公或借廁所，臨停3、5分鐘不為過，後來被員警趕出後，她連絡縣警局，王功所所長趕到時，員警還對著她錄影說要辦她「妨害公務」。

她在臉書po文說「想說警局如果可以讓我們民眾暫停車3至5分鐘等人。（人沒有離開喔）我想應不為過！可是……可是⋯，今天到最後還是要感謝分局長及所長幫忙解圍，真的感受到基層…。」

但po文一出，網友一面倒指賴清美土皇帝、好大的官威，賴清美還接到多通無聲電話，她氣得揚言提告，昨天甚至有網友把Google地圖的王功派出所惡搞改名為「賴清美的王功停車場」。

芳苑警分局長宋俊良表示，經調查是雙方誤會，不會有懲處問題，而該員警將於6月退休，最近已開始休特休假。

賴清美平時服務認真，經常受理民眾陳情，此次卻因停車事件「大翻車」，她今天也說，平常就肯定警方在治安工作上的努力，她仍會持續支持各項警政工作，也感謝各界的關心。

賴清美今天已帶著茶葉前往王功派出所致意，她說，是誤會一場，已和警方化解誤解。圖／賴清美提供
賴清美今天已帶著茶葉前往王功派出所致意，她說，是誤會一場，已和警方化解誤解。圖／賴清美提供
賴清美今天已帶著茶葉前往王功派出所致意，她說，是誤會一場，已和警方化解誤解。圖／賴清美提供
賴清美今天已帶著茶葉前往王功派出所致意，她說，是誤會一場，已和警方化解誤解。圖／賴清美提供

茶葉 賴清美

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