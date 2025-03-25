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超商換零錢付車資等不到小黃 前立委邱彰被控搭霸王車獲不起訴
在美國執業的律師、前立法委員邱彰去年回台遭計程車司機指控搭霸王車，沒支付台北市新生南路至民族東路、中山北路3段路口車資205元。台北地檢署日前偵結，認為邱彰沒有詐欺犯意，給予不起訴處分。
全案起源於，去年7月8日上午9時許，75歲的邱彰在台北市新生南路攔計程車，前往民族東路、中山北路3段路口，抵達目的地車資205元，邱彰拿出面額新台幣1千元現金，但司機沒辦法找零，要求邱彰去超商換錢，邱彰當時下車步行到超商，換錢後就沒看見計程車，因與人有約，最終離開超商。
去年8月間計程車司機提告指控，當時路段不好迴轉，請乘客下車去超商換錢，但他到超商門口等候，遲遲沒有看見乘客身影，認為乘客趁機溜走，根本就是搭霸王車，提告詐欺罪。
邱彰回到美國後得知被控詐欺，跨海具狀給檢方說明事發情況，邱彰稱他下車走到超商換零錢，沒幾分鐘就走出超商，但等了一陣子都沒有看到稍早搭的計程車，因與人有約才離開超商，沒有詐欺犯意。
檢方調閱監視器釐清事實，邱彰下車後，司機確實開車迴轉，沿民族東路右轉中山北路3段，至水晶情人橋下迴轉，再從中山北路回到民族東路，經圓山花博公園停車場錢迴轉，耗時約8分鐘才抵達超商門口，而邱彰當時也有在超商門口等候計程車。檢方認為，邱彰應誤認司機已離開，不能以沒付車資就認定有詐欺犯意，全案為民事糾紛，給予不起訴處分。
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