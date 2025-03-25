為了績效...汐止警竟請藥頭找少年來吸毒慶生 判10月刑

新北市警汐止分局前小隊長陳耀堃為達成「青春專案」績效，花錢請盧姓藥頭買第二、三級毒品，2016年7月以每人1500元的車馬費替朋友慶生當餌，邀約詹姓等16名少年到KTV，提供愷他命粉末、含愷他命的香菸供少年施用，且轉讓甲基安非他命給詹，再將含愷他命、氯甲基卡西酮的粉末給詹與其餘少年。陳發現有人吸食即上前臨檢。

台灣高等法院依對未成年人轉讓第二級毒品罪，判陳10月徒刑。

本案發生於2016年7月29日，當時一群少年前往新北市汐止區中興路一家KTV唱歌，詹姓少年將第三級毒品3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮、氯甲基卡西酮之粉末拿給其他少年，不過最後只有詹施用。同日晚間7點15分，盧姓藥頭（判刑7月定讞）看到已有少年吸毒，便聯繫陳耀堃來臨檢。陳查獲在場的詹姓少年等人和毒品，盧則在警方臨檢時先閃人。

陳耀堃因涉嫌2起案件，士林地檢署偵結後起訴，士林地方法院依成年人對未成年人轉讓第二級毒品未遂罪判8月徒刑，依成年人對未成年人轉讓第二級毒品罪判10月刑，合併執行1年4月。

案經上訴，陳耀堃否認犯行，但高院認為有盧姓男子的證述、匯款交易明細可佐證，盧的證述有補強證據，可以採信，陳的辯詞不足採。

高院認定陳犯毒品危害防制條例「成年人對未成年人轉讓第二級毒品罪」、「成年人對未成年人轉讓第三級毒品罪」與藥事法「轉讓偽藥罪」、「轉讓偽藥未遂罪」，以較重的成年人對未成年人轉讓第二級毒品罪論斷，且因是轉讓未成年人，應加重其刑。高院認為此部分一審認事用法無違誤，判處10月妥適，陳耀堃否認犯行、檢察官指量刑過輕都無理，因此駁回。

不過陳被控「成年人對未成年人轉讓第二級毒品未遂罪」部分，因證據不足，撤銷改判無罪。