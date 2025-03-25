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不爽女友被騷擾...他狂揍雞排店老闆臉害喪失嗅覺 判3年半定讞
高雄市侯姓男子不滿雞排店老闆常騷擾他女友，5年前將蘇男打到重傷，蘇喪失嗅覺，嚴重影響他的餐飲生涯，歷審皆依重傷害罪判侯3年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
侯不滿蘇長期騷擾他的女友，2020年3月29日晚間7時許侯為了女友質問蘇，雙方發生口角，他先抓起蘇的衣領推到牆邊，再握拳痛毆蘇的頭部、鼻梁、左眼多下，蘇當場鼻孔血流如注，自行就醫後受有左眼鈍傷、右側頭皮擦挫傷併鼻骨骨折，經長期治療仍嗅覺盡失，聞不到美食香味，嚴重影響雞排店工作。
侯坦承毆打蘇，但矢口否認重傷害犯行，供稱醫院對於蘇的嗅覺檢查是一種主觀的測試，欠缺客觀檢查過程，且蘇經核磁共振檢查結果，嗅覺中樞神經並未受傷，至於嗅覺周圍神經可能受損，只是醫師個人推測，無客觀證據證明。
侯也質疑因蘇曾從事保險業務，不能排除蘇熟知主觀測試盲點而刻意造成嗅覺異常的檢查結果，認為蘇的檢查結果有所疑義，本於罪疑唯輕原則，應僅論以傷害罪。
法院認為，侯當時用拳頭揮擊蘇的正臉，客觀上可預見恐造成蘇重傷，不採信他說法，另根據蘇就醫紀錄等卷證資料，認定確實嗅覺受到影響，一、二審及更一審均依重傷害罪判侯男3年6月徒刑，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。
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