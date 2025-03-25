替代役助破私菸案 與海巡隊員合製假筆錄領檢舉金反吞刑責

曾於海巡署查緝隊服役的替代役男發現高雄某菸酒行進口私菸，便將過程通報給隊上蘇姓偵查員，蘇男獲報後，便與林姓隊員一起製作假的檢舉筆錄，以便報請檢方指揮，雖然成功搗破走私據點，但3人假筆錄過程仍曝光，被依使公務員登載不實文書罪判刑11月至1年4月，均獲緩刑。可上訴。

判決指出，該名替代役男於2014年4至隔年4月在海巡署偵防查緝隊服役，蘇男、林男則為同隊偵查員；替代役男服役期間，發現高雄某商行堆放私菸，懷疑是走私據點，便將目擊過程通報給蘇男。

蘇男獲報後，並未立即製作筆錄，直到與刑事局共辦走私案件時，發現替代役通報的商行確實為走私據點，為避免役男提供的情資過於薄弱，無法成功立案偵辦，蘇便自行蒐證，隨後再自行繕打筆錄，讓役男依據蘇繕打的筆錄內容陳述，完成檢舉立案。

2015年12月間，蘇為了報請雄檢指揮該件私菸案，並讓役男也能領到檢舉獎金，便將役男的陳述做成化名的A1筆錄，同年底成功報請雄檢指揮，並一舉搗破該處走私據點。

依據檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法，該件私菸案成功領到104萬元查緝獎金，因役男化身檢舉人，依法可領獎金的45%。

事隔多年後，蘇男、林男及替代役男製作假檢舉筆錄的案情曝光，由廉政署展開偵辦，由於私菸案確有其事，只是查緝過程為蘇男自行蒐證，並非役男檢舉成案，3人僅被依偽造公文書論處，依使公務員登載不實文書罪提起公訴。

高雄地院審理後，法官審酌3人認罪，蘇男依法判刑1年4月，緩刑4年，林男判刑1年，緩刑3年，替代役男則判11月，緩刑3年；3人另要依判決繳付公庫9萬至30萬元不等。可上訴。