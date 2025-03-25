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欠稅大戶漏稅1億1452萬元 執行署台北分署拍賣4億豪宅土地

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

李姓滯欠大戶漏報綜合所得稅1億1452萬元，累計滯納金與利息共8975萬餘元，移送法務部行政執行署台北分署強制執行。台北分署預計在下月1日的第2次拍賣會拍賣李名下的新北市新店區秀岡一段59地號等17筆土地及建築物。

李姓滯欠大戶申報2017年度綜合所得稅時漏報1億1452萬元的財產交易所得，經稅捐機關補稅並裁罰，因未依期限繳納，累計滯納金與利息8975萬元，移送台北分署強制執行，台北分署將在4月1日拍賣會中第2次拍賣該義務人名下的新北市新店區土地及建物

台北分署說，本次拍賣的17筆土地面積合計2萬1633.41平方公尺，約6545坪，建物為地上2層、地下1層的建築，樓層總面積共2269.84平方公尺，約686坪，建物內部為毛胚屋，現無人居住使用，拍定後點交，底價是4億80萬元。

此外，汐止蔡姓市民為領取「祭祀公業保儀大夫」6000餘萬元的土地徵收補償費，委由吳姓女子處理，吳女明知「祭祀公業保儀大夫」屬神明會，竟與時任汐止市市長黃建清等人共謀違法核發證明書，使蔡得以變更為「祭祀公業保儀大夫」管理人。

台北分署說，當天除拍賣李姓「滯欠大戶」的不動產外，另有汐止「祭祀公業保儀大夫」土地徵收弊案不動產待拍賣，總值上億元。

李姓滯欠大戶新北市新店區秀岡一段的土地及建築物。圖／台北分署提供
李姓滯欠大戶新北市新店區秀岡一段的土地及建築物。圖／台北分署提供

建物 汐止

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