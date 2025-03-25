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前約聘人員涉詐教育部近10萬 貪汙判1年10月緩刑3年
教育部秘書處前資深約聘人員馮雲禾利用職務機會，虛增員工需補繳的勞健保請款，1年多超收9萬9879元私用，依貪汙治罪條例、利用職務機會詐取財物罪起訴；台北地院審理，今判馮有期徒刑1年10月，褫奪公權3年，緩刑3年。可上訴。
馮雲禾1996年在教育部秘書處擔任約聘臨時人員，2004年起負責教育部其他約聘人員的勞健保代扣繳業務，約聘人員有人選擇以現金繳納，有人從薪資提撥額度不足部分，遇有差額時，馮會製作表單向需要補繳的人收錢。
檢方指控，馮雲禾涉嫌從2020年9月起在自行製作的表單中虛增臨時員工的自付額，到2022年2月為止，向142人次收取14萬5000元的勞、健保費，教育部需回收的僅4萬5000元，差額近10萬元被馮私吞。
馮雲禾每次虛填金額不高，且教育部只有馮1人經手業務，直到業務交接後手找不到帳冊表單重新比對帳項，才發現馮的行為，向廉政署檢舉由檢方偵查、起訴。
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