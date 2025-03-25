影／有內鬼！詐騙集團勾結28歲年輕警員 苗檢：從重量刑不寛貸

苗栗縣大湖警分局卓蘭分駐所28歲高姓警員涉嫌與詐騙集團勾結，在車手現身取款前先「通風報信」，防止車手被查獲，警方意外發現28歲的高姓警員涉案，調查後將他法辦，苗栗檢方最近偵查終結，依洩密罪提起公訴，並要求從重量刑。

大湖警方日前偵破林姓男子為首的5人詐騙集團，從集團成員的手機群組內發現高姓警員也是聯絡人之一，疑似與詐團成員過從甚密且洩漏警方查緝資訊，分局隨即主動查辦，並報請苗栗地檢署指揮偵辦。

警方蒐查詐騙集團及高姓警員違法事證，2月27日「專案小組」兵分多路搜索，一舉查獲詐團5人，高姓警員也是成員之一，被帶回調查並移送檢方偵辦，依法可處3年以下有期徒刑，檢方複訊後諭知以5萬元交保。

高姓警員警專畢業後就到大湖分局服務，迄今已8年都大湖警分局轄區派出所、分駐所擔任警員。

苗栗地檢署表示，卓蘭分駐所前高姓警員與詐團成員過從甚密，疑似洩漏查緝資訊，檢方高度重視，指派檢察官楊岳都指揮，苗栗縣警局督察科及大湖分局成立專案小組，經調查除一舉查獲以林姓男子為首的詐欺車手集團，並查出高姓警員2度洩密給詐團成員，甚至要求林姓主嫌緊急將車手撤離現場，嚴重妨害檢警打擊罪犯。