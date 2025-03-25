影／台中潭子區畫禁止停車標線引口角 驚動警到場
台中市潭子區昨天發生畫設禁止停車標線糾紛，公所人員會同里長到場畫線時，有住戶抗議說未接獲通知，員警到場排解，讓施工人員完成畫線作業。
台中市大雅警分局表示，昨天上午11時50分，潭子區榮興街發生一起因道路標線畫設引發的糾紛，經了解，潭子區公所昨天會同里長在該路段畫設黃線，為禁止停車標線，並請現場住戶暫時移車以利施工。
過程中，部分住戶不滿未事先接獲通知及協商，發生口角爭執，員警到場協調後，住戶配合移開車輛，順利完成標線畫設作業，部分居民希望未來遇有類似工程，能提前公告並逐戶通知，避免爭議。
警方呼籲，為維護交通秩序及行車安全，相關道路標線畫設均依法辦理，旨在提升用路安全與市容整潔，將持續與相關單位協調，並建議主管機關提前公告通知住戶，減少誤解與爭議；也呼籲民眾遵守交通規範，遇有施工情形時理性溝通，共同營造安全順暢的用路環境。
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