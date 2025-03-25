苗警打詐查到「老鼠屎」先停職 苗檢起訴求處從重量刑

政府全力打詐，苗栗縣警局大湖分局2月27日查到高姓警員自己人，停職並移送苗栗地檢署，全案最近偵結，高員涉嫌兩度洩密給詐騙集團，通知車手撤離現場，起訴並求處從重量刑。

大湖分局偵辦林姓男子為首的詐騙集團，發現卓蘭察分駐所高姓員警與詐團成員過從甚密，疑有洩漏警方查緝資訊情事，報請檢察官楊岳都2月27日指揮專案小組，兵分多路搜索，一舉查獲詐團林等5人，將高帶回調查，檢察官諭令5萬元交保。

警方指出，高洩漏查緝資訊予詐團，悖離民眾對警察之期待，警方自清自檢，從嚴查辦，並依警察人員人事條例等規定，將高報請停職處分，及查究相關人員考核監督不周之責任。

檢方依刑法第132條第1項之公務員洩漏國防以外應秘密之消息罪嫌，同法第134條、第164條之公務員假借職務上機會使犯人隱避罪嫌起訴，檢察官查出高兩度涉嫌洩漏因職務上機會知悉之秘密予詐團成員，甚至要求林男將車手撤離現場，嚴重妨害檢警對犯罪之追訴與打擊。

檢察官審酌高身為警務人員，明知詐欺犯罪猖獗，受害者往往傾家蕩產，政府與司法機關正全力打詐，仍違背職責、與詐團勾連，行徑惡劣，為維護警紀與司法公信，建請法院對其犯行，量處不得易科罰金刑度，並勿宣告緩刑，以儆效尤。