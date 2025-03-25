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散布對手不實文宣挨告 台南里長二審仍判5月、褫奪公權1年
台南市鄭姓里長於2022年底選舉期間發了一張有關對手文宣，指述對手涉妨害性自主案件，惟該案經二審判決無罪確定，鄭反而被告違反公職人員選舉罷免法，一審認他犯傳播不實罪判刑5月，褫奪公權1年，不服上訴二審，今上午宣判，駁回上訴，維持原判決。
鄭表示，製件並發放該文宣，但否認有何意圖使人不當選而以文字傳播不實情事。他辯稱，他是有根據才敢寫這種文書的，他寫的內容是實在的。他指出，他沒有要對方不當選的意圖，他就是在家睡覺也會選得上，里長候選人需接受里民的公評。
一審認為，鄭散布前開不實文字，與僅屬市井小民街談巷議、充為茶餘飯後閒談聊天話題及方式相較，本應負較高查證義務，然鄭未為合理查證，也未提出任何證據資料證明其有相當理由相信所指述之事為真實，即以斬釘截鐵語意，恣意散布該足以貶損告訴人品行、人格、操守及影響選情具體事項，顯已逾越言論自由合理範圍，非屬以善意發表言論而為適當評論，應是出於惡意，自難僅以過失或重大過失卸免其責。
且鄭行為已使他人對對手品行、人格及操守產生質疑而損及對手名譽，並足以影響該選舉區選民對於投票權行使公平性及正確性，自足以生損害於公眾及對手無訛。
一審認鄭未為合理查證，即逕自製作並發送傳播不實之事，損害告訴人名譽，不僅危害基層選舉文化清廉及基層選舉公正性與正確性，也足以敗壞選風，對於國家民主政治發展負面影響不小，且矢口否認犯行，未與告訴人達成和解。法官認他犯公職人員選舉罷免法中傳播不實罪判刑5月，可易罰金，褫奪公權1年。
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