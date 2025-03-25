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新竹高階警要基層抽白單害慘19同僚 涉案警悲鳴：求老天有眼

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因與新竹一間建設公司負責人交好，主動協助建商「抽白單」，慘害19名同事全遭起訴、停職。警察及眷屬關懷協會理事長游毓蘭、前亞洲警察學會主席林國春與數名立委今開記者會替員警發聲，認為這些警方高官只會斷尾求生，員警只能自行將委屈往肚裡吞；多名涉案員警指出，他們心中除了不甘心，更多的是失望，「若老天有眼，希望祢可以幫幫我們，救救我們。」

據悉，宋瑞展因涉嫌收受電子遊藝場業者賄絡，還插股參與賭博電玩經營，遭檢方鎖定偵辦，檢方查扣宋的手機時，從中發現宋為討好建商使其能投資建案分潤，竟幫忙將建商收到的交通違規舉發單傳給轄區官警，要求指示製單員警抽白單，因此另立案偵辦，全案20日偵結，檢方將包括宋在內共20人依貪汙治罪條例起訴，並對宋求處重刑。

多名涉案員警今告訴聯合報記者，強調貪汙案應該是要針對收受賄賂、不正利益這些項目，不是遭人情壓力關說自己未獲利的幾百元圖利案件。另外，未獲取利益圖利他人幾百元的案件，卻要面對與貪汙、不正利益的貪汙案件同刑責，且要剝奪工作權，不符合比例原則。

其中一名員警說，台灣司法主張無罪推定原則，判決未確定前都是無罪，制度上卻喜歡先看成罪人，這件事情不僅把涉案員警調離派出所，甚至告知若起訴還要上班就不能配槍，「美其名怕我們自戕，但若實際巡邏發生危險，卻連保護自己的武器都沒有」。

該警說，他從警以來沒有上過任何白單的作業程序，都是依學長姐傳承的實務經驗，亦不知道沒開單會有懲處，實際也沒有懲處過，所以一開始就是錯誤認知，認為白單是勸導用，最終怎麼會以最那麼重的刑罰法辦，這是否大砲打小鳥？

多名涉案的派出所員警說，「用貪汙治罪條例來起訴我們真的太過沉重，我們真的是貪汙犯嗎？我們有因此收到利益嗎？要說我們圖利他人，但我們卻連圖利的人都不認識，卻硬要被扣上貪汙的罪名」。

多名員警指出，現在必須暫別熱愛的工作，曾經對警職充滿熱血，犧牲許多與家人相處的時間，盡心盡力為國家、社會付出，努力打擊犯罪，扶助弱小，哪怕是身體出了狀況還是全力以赴；如今卻落到這樣的下場，心中除了不甘心，更多的是失望。

若老天有眼，「希望祢可以幫幫我們，救救我們」，就像是民眾在受到危害時，看見警察在危急時刻出現一樣，「如今的我們，需要這樣的一道光，一道救贖的光」。

多名員警說，連帶家人跟著一起受苦，真心對不起家人，對不起，平常因為工作繁重，顧不及家庭，就已經讓家人背負重擔了，現在又讓家人一起墮入深淵，對「家」的虧欠，一輩子也還不完⋯⋯。

這起抽白單案引發全國關注，也重創竹市警士氣，當時所轄派出所更高達13人遭檢方聲押，導致市警局需緊急調派交通隊及保安隊警力支援，避免影響員警正常勤休。如今，涉案員警全遭停職，但依然占缺，市警局只能先將其分派調至各單位，將停職員警全數打散，以維持警方勤務正常運作。

新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因與新竹一間建設公司負責人交好，主動協助建商，要基層「抽白單」，檢方20日將涉案的宋瑞展共20人，依貪汙治罪條例起訴，並對宋求處重刑。圖／報系資料照
新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因與新竹一間建設公司負責人交好，主動協助建商，要基層「抽白單」，檢方20日將涉案的宋瑞展共20人，依貪汙治罪條例起訴，並對宋求處重刑。圖／報系資料照
新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因與新竹一間建設公司負責人交好，主動協助建商「抽白單」，慘害19名同事全遭起訴、停職。圖／本報資料照片
新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因與新竹一間建設公司負責人交好，主動協助建商「抽白單」，慘害19名同事全遭起訴、停職。圖／本報資料照片

家人 警察 貪汙

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