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男當街19刀刺殺女友 遭依殺人罪起訴法院再次裁定羈押

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

宿姓男子去年在台北市內湖區持刀刺殺蔡女後自殘，蔡女送醫不治，宿男治療後無礙，被依殺人罪嫌送辦、羈押；士林地檢署偵結起訴，今移審士林地方法院，法院下午4時開庭審理，再次裁定宿男羈押。

裁定指出，宿男涉犯殺人罪嫌，嫌疑重大，所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，且有相當理由認有逃亡之虞，有羈押原因。

經權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由的私益，及防禦權受限制的程度，無從以具保、責付或限制住居等侵害較小手段，確保後續審判或執行權利順利進行，法官認有羈押必要，應予羈押。

起訴指出，宿男與蔡女曾交往，分分合合，後來蔡女已婚，2022年7月仍再度與宿男取得聯繫，不久又因故爭吵，宿男不滿蔡女提分手，多次毆打蔡女成傷，並在LINE通訊時威脅要對蔡女不利。

宿男2024年11月25日上午9時許到蔡女位於內湖區上班處，在附近約談蔡女，2人發生爭執，宿男拿出預藏彈簧刀當街猛刺蔡女數刀，又持刀自殘自身左胸1刀，蔡女胸、腹、背部中刀，驚叫求助，路人聞聲合力制止宿男，警方到場以現行犯逮捕宿男。

蔡女被送往國防醫學院三軍總醫院急救，因身中19刀、大量內外出血等，導致出血性休克死亡。

士林地檢署認定宿男涉犯殺人罪，偵結依法起訴。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

內湖 國防醫學院 殺人

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