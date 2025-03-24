雲林口湖鄉農會改選 1會員代表候選人涉賄選遭訴

雲林縣口湖鄉農會王姓會員代表候選人欲尋求連任，今年2月涉向會員進行現金賄選，檢方獲報後3月執行搜索，王男坦承犯案，日前偵結，依農會法將王男提起公訴。

雲林地檢署表示，檢方接獲情資指稱欲尋求連任的王姓會員代表選舉候選人現金買票，檢察官顏鸝靚指揮法務部雲林調查站和北港警分局共同偵辦。

專案小組調查，王姓男子是雲林縣口湖鄉農會第20屆會員代表選舉候選人，而蔡姓男子為雲林縣口湖鄉農會崙東村農事小組農會會員。

王男為求順利當選口湖鄉農會會員代表，今年2月13日上午騎乘機車前往蔡男住處，自其口袋內掏出新台幣3000元並交付個人選舉文宣，以此具有對價關係的現金，要求蔡男在2月15日的會員選舉代表投票日投票給他。然蔡男當場拒絕收受，僅允諾投票支持王男。

專案小組3日執行搜索，並通知王男及8名會員到案說明，王男坦承行賄。檢方日前偵查終結，依農會法將王姓男子提起公訴。

檢方強調，基層農、漁會選舉雖已接近尾聲，但查察賄選無時限，只要接獲情資，本於有聞必查、有據必辦的精神，必定依法偵辦。