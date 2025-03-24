海軍上兵喝醉艦上「暴走」 拿斧頭砸布告欄還嗆要砍班長

在海軍服役的蔡姓上兵去年3月9日在營外飲酒後回到艦上，因走路不穩撞到公布欄，竟失控拿消防斧頭狂砸，蔡男見買姓中士班長在旁觀上，還恐嚇買男「相不相信我砍死你」隨後出腳踹傷買男，法院審理後，依傷害、毀壞其他軍用物品罪判6月，得易科罰金。

判決指出，蔡男在海軍中和軍艦服役，去年3月9日凌晨1時許，蔡在營區外喝酒後返回艦上，但他喝醉酒後情緒高漲，因走路不穩撞到公布欄，蔡男便持艦上用於消防的太平斧朝公布欄攻擊洩憤，砸毀布告欄。

因蔡男發狂聲響驚動買姓中士班長，蔡男見買男站在一旁，不顧對方職級比他高，竟朝買男恐嚇「幹你娘，你是在看三小」、「你相不相信等你睡著後，我會拿太平斧砍死你」，隨後以右腳踹買男腹部。

所幸其他士官兵陸續到場，蔡男經其他士官制止後才未繼續破壞，同艦鄭姓上士隨後向上通報，並由憲兵隊帶回製作筆錄，依傷害罪、陸海空軍刑法等移送橋檢偵辦，並由檢方提起公訴。