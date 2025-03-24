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為選上村長 找人告發誣陷對手買票 被關還要賠60萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣連男與夏男在民國111年競選湖口鄉的村長，夏男找患有輕度智障的徐姓村民，跑到竹市刑大告發連男與劉男向徐姓村民以500元買票，經偵查後不起訴，連男與劉男認為因夏男誣告行為，導致2人遭受鄰里內非議與質疑，心裡折磨而迄今仍無法平復，且耗費大量時間心力面對偵查機關訊問，請求賠償2人各300萬精神慰撫金，新竹地方法院最後判各賠30萬。

對此，夏男辯稱是徐男誣告，不應要求他來賠償，也否認有故意誣告的事實，且他並未對外散布，知悉者甚少，對兩人的名譽信用影響甚微，也未實際舉證有何損害，2人請求的慰撫金過高。

法官調查，夏男於111年11月19日帶徐男前往新竹市刑大提出檢舉，並由員警製作檢舉筆錄而稱「連男與劉男於111年7月29日向徐男以500元的代價買票」，經警方移送新竹地檢偵查，以不起訴處分確定。其不實檢舉行為，在112年度被告誣告罪，處有期徒刑10個月，夏男不服上訴遭駁回。法官認為，連男與劉男主張夏男虛捏事實，誣指其2人涉犯賄選罪，應堪認定。

法官認為以不實內容檢舉賄選行為，縱未廣布於社會，然已使第三人知悉該情事，足使2人於社會上對其品德客觀評價遭受貶損，對於聲望必有減損，可認已侵害名譽權，並使其受有相當精神上痛苦，請求賠償非財產上損害，洵屬有據。

法官審酌，夏男為順利當選，竟故意虛構事實，利用司法機關追訴犯罪的職權，以侵害他人權利，其所為加害手段及程度非輕。且並未獲得原告諒解，兼衡原告2人名譽受損及精神上痛苦等一切情狀，判夏男要給付2人各30萬元精神慰撫金。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

司法 新竹 賄選

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