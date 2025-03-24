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台中人妻婚後當X平台網黃…上架小王歡愛片夫崩潰訴離
台中市一名人夫在3年前結婚，但人夫指控，妻子不顧他已努力工作負擔家用，但仍在網路平台X（前稱推特）上拍攝成人色情影片販售，甚至與男子合拍性交影片，因妻子夜不歸宿，二人已分居超過半年，訴請離婚，台中地院以人妻未出庭，加上人夫有提供相關性影像證據，判准二人離婚。
判決指出，台中市一名人夫上班族，2022年初時結婚，負責家中經濟，不過人夫指控，妻子在婚後開始與人曖昧，在網路平台X（前稱推特Twitter）上傳拍攝的色情作品，去年4月間與另名男子發生性關係後，還將影片上架到色情網站，販售牟利。
人夫指控，妻子上架色情影片後，對他十分冷漠、夜不歸宿，二人已分居超過半年時間，他蒙受精神上巨大痛苦，因此向台中地院訴請離婚。
台中地院審酌，人夫有提供妻子經營X平台的色情作品、網站貼文、影像光碟等證據，開庭審理期間，人妻也沒有出庭答辯或提供任何書狀陳述、聲明，綜合人夫提供的事證，認定為真實。
法官認為，人妻與他人逾越男女正常交往分際，又對婚姻未能盡忠誠義務，已令兩造婚姻發生破綻，二人婚姻已徒具婚姻形式外觀，欠缺夫妻相互扶持、同甘共苦的實質內涵，二人婚姻已達重大破綻程度，無回復之望，判准二人離婚，仍可上訴。
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