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濫用司法要她看身心科…自覺被罵有問題 請求對法官個案評鑑吞敗

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園地院孫姓法官審理一起給付訴訟費用強制執行案時，因廖姓女子對司法事務官裁定聲明異議，孫「再度」建議廖女尋求專業的協助，去問律師、看身心科、接受心理諮商，要她不要把司法程序當發洩情緒管道。廖女向法官評鑑委員會請求個案評鑑，法評會決議請求不成立，但請桃園地院院長為適當處分。

本案源於一間科技公司持法院確定判決，聲請對廖女所有的桃園市房地強制執行，桃園地院民事執行處受理後對房地執行；廖女則以她對科技公司債權可供執行，債權可全部獲償，認為桃院不應執行，對執行房地的程序聲明異議。桃院以僅能就科技公司所聲請的房地為執行，無從因廖女指定而就非科技公司所聲請的債權為執行為由，裁定駁回她的異議；廖女不服，聲明異議，接連遭桃院、台灣高等法院駁回確定。

廖女請求對孫姓法官個案評鑑，理由之一是法官在判決書上寫下「建議聲請人尋求專業的協助，去問律師，去看身心科，去接受心理諮商」，她認為這是罵她心理有問題，要她去看身心科，認為孫違反法官倫理規範第5條「法官應保有品格高尚、謹言慎行」規定。

法評會認為，判決書建議廖女去看身心科、接受心理諮商，已超出廖女聲明異議的主張範疇，與裁定的認事用法及判斷結論無關。就算法官說因廖女一再對執行程序聲明異議，書狀行文用語充滿情緒，擔憂她受執念所困擾，他出於善意建議，用語平鋪直述，並無嘲諷、貶抑之意，但這些話容易引發廖女懷疑無法獲得公平審判的機會。

法評會認為，裁判書是公開的，這些用語有損人民對司法的信賴、法官職位尊嚴，違反法官倫理規範規定。但法評會審酌孫姓法官是出於擔憂廖女濫用司法程序，並無違反辦案程序規定，考量整體行為的態樣、目的、動機及所造成的影響等一切情狀，認為情節並不重大，因此決議請求不成立，並移請桃園地院院長依法官法第21條規定為適當處分。

法官法第21條規定法院院長對於被監督的法官，關於職務上之事項「得發命令促其注意。」；違反職務上之義務、怠於執行職務或言行不檢者則「加以警告」。

桃園地院孫姓法官在判決書上請廖姓女子尋求專業的協助，去問律師、看身心科、接受心理諮商，要她不要把司法程序當發洩情緒管道。廖女向法官評鑑委員會請求個案評鑑，法評會決議請求不成立，但請桃園地院院長為適當處分。圖／聯合報系資料照
桃園地院孫姓法官在判決書上請廖姓女子尋求專業的協助，去問律師、看身心科、接受心理諮商，要她不要把司法程序當發洩情緒管道。廖女向法官評鑑委員會請求個案評鑑，法評會決議請求不成立，但請桃園地院院長為適當處分。圖／聯合報系資料照

司法 心理諮商 桃園地院

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