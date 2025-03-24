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「三無」中國船遭查扣 海巡署：3個月內做出處分

中央社／ 台北24日電

1艘無船名、無船籍港、無船籍登記的「三無」中國駁油船23日遭新竹海巡隊在永安外海攔查，押返留置調查。海巡署今天指出，此案非首例，3個月內將對船員及船隻做出處分。

這艘「三無」中國駁油船昨天上午出現在新竹永安西北20浬處（限制水域內3浬），海巡署艦隊分署新竹海巡隊查處時發現此艘船為可疑目標，且攔查時經多次廣播仍拒檢並蛇行逃逸。

新竹海巡隊表示，經攔查成功後，發現此船為「三無」駁油船，船上裝載約50萬公升油料，疑企圖在此海域提供其他越界中國船油料補給，6名船員疑為中國籍，6人均未攜帶任何身分證明文件，人、船已押返台北港留置調查。

扣留這艘「三無」船後，海巡署今天指出，此案非首例，針對所謂「三無」船隻也就是俗稱「黑」船，其實過去也都曾查獲相關案例。

其中，2020年4月11日台中海巡隊在苗栗外埔外30浬、領海基線外16.5浬海域，發現1艘越界「無船名」的中國籍接駁油漁船，並查獲中國籍船長等6人非法越界事實明確，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等規定，將船押返台中港隊部碼頭偵辦。

海巡署表示，針對在外海查獲中國籍船隻案例，例如中國籍船隻未經許可進入台灣禁止、限制水域，除立即派遣艦艇，並視現況依台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及第80條之1規定，採取驅離、扣留、留置調查、沒入船舶（物品）及行政罰鍰等處置。

且依台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條規定，主管機關（艦隊分署）應於3個月內對被扣留船舶做出處分。

海巡署指出，針對新竹海巡隊查獲案例，因這6名船員疑為中國籍，當地海巡隊會要求6人透過通訊軟體等方式通知親友傳送可顯示身分的資料及照片確認身分，6人會先帶至當地海巡的留置室等候。

若確認此案船員身分後，海巡署表示，會依相關法規行政裁罰6人，要繳完罰款後才會遣送出境。針對被扣留沒入的船隻及人員，都會在案發後3個月內處置完畢。

海巡署指出，為維護海域秩序及漁民權益，平時除加強轄區海上巡邏，並實施擴大威力掃蕩，都會鎖定查緝油料補給船，阻斷越界中國船籍的後勤補給。

國籍 海巡署 驅離

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