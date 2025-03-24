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南投信義鄉長全志堅涉弊案貪93萬 檢起訴6人4公司

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣信義鄉長全志堅、鄉代會主席李國源等人，利用去年因南投縣因地震，鄉民反映蓄水池爆裂財損，利用工程標案收取回扣，先由全以限制性招標方式開標，再由李主導追加預算，圈選特定廠商得標，收取一成回扣93萬元，檢方今偵結依貪汙等罪，起訴全等6人、4間公司。

檢廉調查，去年4月3日南投縣發生地震後，信義鄉公所、鄉代會接獲鄉民陳情，反應蓄水池爆裂災損，南投縣信義鄉長全志堅決意，採限制性招標方式辦理「民生灌溉蓄水池損壞」工程，與鄉代會主席李國源協議，由李以鄉代會主席主導通過追加預算案。

全志堅則運用其職權圈選特定廠商參與比價，向有配合意願的廠商收取標案金額1成的回扣、賄賂。隨後覓得有配合意願的陳姓、黃姓、鄧姓廠商，以及4間公司名義投標，但4人合意不做價格競爭，共同負擔給付公務員回扣、賄賂款。

全志堅依謀議圈選特定廠商參與議價，排擠其他廠商公平競爭的機會，終依協議由偉鉅公司以929萬餘元得標，由陳姓業者代表廠商，支付93萬元的回扣，其中全分得45萬元、李分得45萬元，廖姓鄉公所建設課技士分得3萬元。

全案由台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮後，在去年6月針對涉案人員，發動3波搜索行動，執行36 處所、訊問45人次，陸續向法院聲請羈押胡姓信義鄉公所秘書（前案起訴）、全志堅等7人獲准。

檢察官批評，全志堅、李國源不知廉潔自持，違背選民託付及社會期待，斲害地方機關首長的公益形象，危害社會及公共利益之程度甚鉅，尤以全犯後未能坦認犯行、醒悟自省等一切情狀，建請法院從重量刑，以資儆懲。

其餘廖姓男子等4人，考量其等已於犯後自白坦承全部犯行，主動繳回犯罪所得，態度尚屬良好等情，建請法院量處適當之刑，全案依貪汙、政府採購法等罪起訴。

南投縣信義鄉長全志堅等人涉嫌利用工程標案收回扣，台中地檢署偵結起訴。圖／本報資料照
南投縣信義鄉長全志堅等人涉嫌利用工程標案收回扣，台中地檢署偵結起訴。圖／本報資料照

南投縣 回扣 地震 貪汙 鄉長

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