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北市精舍命案 中醫師信徒謊稱冷氣壞掉中暑死亡 偽證罪緩起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

宗教團體上師王薀（本名王江鎮）涉逼迫蔡女剃光頭、每天大禮拜5百次，號召信徒開「批鬥大會」強逼下跪、磕頭道歉，致橫紋肌溶解症死亡，日前台北地檢署依傷害致死等罪起訴王等13人。何姓中醫師稱蔡女中暑死亡，翁姓信徒稱現場沒有爭吵，均涉偽證罪，檢方偵結給予緩起訴處分。

緩起訴指出，蔡女去年7月23日深夜10時許在台北市水月草堂遭宗教團體「研討」，蔡女未對王薀下跪、出言道歉，遭幹子昀、梁碧茵、游秀鈴、姜芃妤、吳慧珠出言怒斥，姜、吳涉拖行、腳踹蔡女向她對下，導致身體撞擊地面或物品，蔡女當時「啊啊啊」出聲，其他人隨即怒罵「不要再裝啦，她在裝」。

翁姓資深信徒當時就水月草堂值班，蔡女死亡後加入「0724臨時」line群組，知悉蔡女死亡遭遇，卻為了保護宗教團體、王薀和其他信徒不被查獲，去年11月7日在檢方作證時虛偽證稱，「不知聚會是誰體起，當天沒有其他人參加，吳慧珠是客人，沒有注意蔡女有異狀，沒有聽到爭吵」企圖掩飾太平。

蔡女體力不支遭吳、李、姜等人膠帶捆綁、推車運回精舍，7月24日死亡。不具法醫師資格的何姓中醫師身為王薀信徒，從事宗教團體眾多法務及值班，看了蔡女死亡樣貌後，雙眼、額頭下巴都是瘀傷，常理判斷可知死亡原因可能是他人造成，卻為了迴護王薀、吳慧珠、李淵源、姜芃妤等人在場信徒而做偽證。

何姓中醫師虛偽證稱，「最後一次參加讀書會是5年前，疫情後就沒加，不是淨華蘭若群組成員，吳慧珠找他幫忙觀音成道日的修法，共修到8點多，蔡女沒有出來做功課才去看，因為精舍冷氣壞掉室內悶熱，很有可能中暑、病毒造成橫紋肌溶解，企圖誤導檢察官偵辦方向。

檢方指出，何姓中醫師證稱蔡女「中暑」，其他人紛紛都說蔡女音中暑死亡，經查手機訊息紀錄何女在7月24日早上傳訊息「緊急緊急緊急，臨時被指派法務，原本講堂留守、上供、和四維上供要請求支援，不知是否有師兄姐可以協助？拜託拜託拜託」。

檢方認定，何、翁2人坦承偽證罪，沒有前科素行良好，僅因一時失慮致罹刑章，坦承犯行深表悔悟給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，分別支付公庫12萬元、13萬，均接受2場法治暨生命教育課程。

蔡姓女子陳屍台北市一間佛教精舍，住持吳姓女子及信徒李姓男子、姜姓女子將蔡放置手推車上搬運至精舍。記者李奕昕／翻攝
蔡姓女子陳屍台北市一間佛教精舍，住持吳姓女子及信徒李姓男子、姜姓女子將蔡放置手推車上搬運至精舍。記者李奕昕／翻攝

中暑 死亡 王薀 醫師

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