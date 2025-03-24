聽新聞
0:00 / 0:00
參加竹市光臨藝術節 男被騎樓鐵鍊絆倒傷 向店家求償法院判賠
新竹劉姓市民在參加新竹市光臨藝術節活動期間，晚間行經證券公司向銀行承租的房屋騎樓時，被地面設置的鐵鍊被絆倒，導致身體多處受傷，他向證券公司、銀行、新竹市政府求償，新竹法院判證券公司應賠償56萬，銀行與市政府則無相關責任。
劉姓民眾控訴，他在110年10月28日至新竹市參加新竹光臨藝術節的光雕展演活動，晚間7時許行經騎樓時遭鐵鍊絆倒，導致左側尺骨骨折、手肘挫傷、右側膝部受傷、前臂挫傷、右側遠端橈骨閉鎖性骨折等傷害，要求醫藥費、看護費、居家照顧費、精神撫慰金200萬與不能工作之損失等。
劉姓民眾除了主張證券公司應負責，也主張鐵鍊是銀行所設置，該銀行要求承租的證券公司員工下班後掛上，應連帶負賠償責任。此外，新竹市政府就管理顯有欠缺，且因其光臨藝術節活動，要求證券公司關閉騎樓燈光，才導致受傷。
法官調查，證券公司向銀行承租而管理使用騎樓，李男指示員工在騎樓放置鐵鍊，未在周圍設置警示標誌或標語等安全措施，確有過失，證券公司與李男應負擔損害賠償責任。
而根據檢察官訊問「是銀行哪一位要求掛上鐵鍊？」證券公司僅說出職稱、並不知本名，對此銀行端堅決否認，此為片面之詞，並無書面或其他客觀證據足以認定，因此該銀行無需連帶負擔賠償責任。
騎樓雖應供公眾通行使用，然仍為建物所有權人所有而負責管理，非竹市府管理的公共設施，且新竹市府發函請求證券公司協助關閉招牌電源，並未強制要求，更未要求關閉騎樓燈光，請求市府負責，亦屬無據。法官最後判證券公司與李男應負擔劉姓男子的醫療費、看護費、25萬精神慰撫金，共應賠償56萬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言