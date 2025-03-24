參加竹市光臨藝術節 男被騎樓鐵鍊絆倒傷 向店家求償法院判賠

新竹劉姓市民在參加新竹市光臨藝術節活動期間，晚間行經證券公司向銀行承租的房屋騎樓時，被地面設置的鐵鍊被絆倒，導致身體多處受傷，他向證券公司、銀行、新竹市政府求償，新竹法院判證券公司應賠償56萬，銀行與市政府則無相關責任。

劉姓民眾控訴，他在110年10月28日至新竹市參加新竹光臨藝術節的光雕展演活動，晚間7時許行經騎樓時遭鐵鍊絆倒，導致左側尺骨骨折、手肘挫傷、右側膝部受傷、前臂挫傷、右側遠端橈骨閉鎖性骨折等傷害，要求醫藥費、看護費、居家照顧費、精神撫慰金200萬與不能工作之損失等。

劉姓民眾除了主張證券公司應負責，也主張鐵鍊是銀行所設置，該銀行要求承租的證券公司員工下班後掛上，應連帶負賠償責任。此外，新竹市政府就管理顯有欠缺，且因其光臨藝術節活動，要求證券公司關閉騎樓燈光，才導致受傷。

法官調查，證券公司向銀行承租而管理使用騎樓，李男指示員工在騎樓放置鐵鍊，未在周圍設置警示標誌或標語等安全措施，確有過失，證券公司與李男應負擔損害賠償責任。

而根據檢察官訊問「是銀行哪一位要求掛上鐵鍊？」證券公司僅說出職稱、並不知本名，對此銀行端堅決否認，此為片面之詞，並無書面或其他客觀證據足以認定，因此該銀行無需連帶負擔賠償責任。