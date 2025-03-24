台南明起大停水 她與鄰居為用水鬧上法庭遭判拘役40日

台南市10個行政區明天上午9時開始停水、壓降施工30小時，影響共23萬9049戶。用水問題攸關民生，王姓婦人也因連續10個月竊用蘇姓鄰居家用水，雙方鬧上法庭；台南地院考量她承認犯行，與蘇達成和解，依竊盜罪判處拘役40日，宣告緩刑2年。可上訴。

因應國土署河川治理排水箱涵改建，台南市永康區烏橋2000mm管改遷暨穗芳橋維修，自來水公司第六區處明天上午9時起至周三下午3時，停水、壓降施工30小時，影響10個行政區共23萬9049戶；水公司將設51處臨時供水站及巡迴水車，供民眾免費取水。

台南市安南王姓婦人住家與蘇姓男子住家相鄰，判決書指出，王婦之前經蘇的同意使用蘇家水表管線接取自來水使用，2020年7月雙方因發生嫌隙，蘇拒絕王婦繼續使用；王婦不聽，持續汲取自來水，2022年6月蘇提起竊盜告訴，由於王婦有繳水費，檢方處分不起訴。

但王婦挨告之後，已明知蘇姓鄰居拒絕她用水，仍一直使用管線取水，直到2023年4月經蘇移除水管；這次蘇自行繳納水費，再次報警提訴，並依每度3.7元計算王婦竊用的水費為4559元。警方詢問、檢方偵訊、法院審理時，王婦均承認用水。

法院審酌，王婦明知蘇姓鄰居已拒絕她用水，仍持續竊取他人自來水，且無給付絲毫對價，顯然缺乏尊重他人財產權觀念；考量她已與蘇達成調解，當場致歉，且給付賠償完畢，依竊盜罪判處拘役40日，可易科罰金。