好衰！在家燒金紙被民眾PO網 警方沒接報案照樣移送
高雄郭姓男子今年除夕在自家透天厝4樓陽台燒金紙，路過民眾看到以為發現火災，錄影後PO上網路，雖然警方沒接到報案，但仍以郭男行為觸法，依違反社會秩序維護法移送簡易庭裁罰，法官審理後，認為郭男有用金爐，裁定不罰。
今年除夕網路社群流傳一段15秒鐘影片，畫面中有火光從路旁透天厝的4樓陽台竄出，網友說，看到民宅4樓的鐵窗冒出火舌，「還以為民宅失火」，仔細一看竟是該戶人家把金爐放在鐵窗上燒金紙。
警方事後根據網友影片，找出燒金紙地點是在左營區自由四路的民宅，左營警分局雖然未接獲報案。但檢視影片，認為在民宅4樓鐵窗燒金紙的民眾，違反社會秩序維護法第68條1項1款「無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞」，依法將郭姓屋主移送裁處，最重可罰1萬2000元。
橋頭地方法院簡易庭審理時，郭男喊冤，稱當天除夕他在4樓神明廳祭祖，拜完後在陽台燒金紙，燒的時間也不長，不解為何被移送。
法官最後審酌燒金紙是民間習俗，郭男並非無正當理由焚火，且他有用鐵桶裝盛，火光不大，也無火苗四處飄散，裁定不罰。
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