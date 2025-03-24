毒重金屬汙染關西鳳山溪6千戶停水 艾斯巴達判賠476萬

新竹縣關西鳳山溪在2023年6月12日，因艾斯巴達公司儲存含有重金屬總鉻、總鎘及總鉛等成分之毒物的貝克桶，滲漏流到鳳山溪，導致水源汙染，並造成民眾飲用水供應中斷等損害。對此，台灣自來水公司第三區管理處向艾斯巴達請求損害賠償，法院判賠476萬。

法官調查，艾斯巴達公司距離關西淨水場僅30至50公尺，廠房邊坡即為鳳山溪，是關西淨水場之取水溪流，但魯姓負責人竟將多桶具有毒性及危險性的事業廢棄物存放於廠房。其中編號17號的貝克桶於2023年任意放置戶外，經長時間日照，材質劣化受損致溶液外流，經雨水沖刷沿廠房邊坡漫流至鄰近之鳳山溪內，致生鳳山溪受苯乙烯、重金屬總鉻、總鎘及總鉛等毒物汙染而呈橘紅色，溪內魚群大量死亡，關西淨水場因源水遭汙染而緊急停水。

自來水公司第三區管理處就關西淨水場緊急取水工程、夜間緊急清洗水池、快濾池緊急汰換濾料作業和新埔淨水場緊急取水工程，以及緊急取水臨時用電改善工程，影響6千多戶連續停水扣減基本費、用水費和員工加班費等，總共求償644萬。

魯姓負責人則稱，他沒有排放或漏出廢水，他知道在廠區內有漏，但沒有漏出去，公司與自來水公司的地理位置不相符，並且「我漏出去的東西我看我的位置、數量，不足以引發巨大的災害，所以我覺得全部算在我這邊，不合理的。」