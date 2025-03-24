莽男內湖當街19刀刺殺女友後自殘 士檢偵結殺人罪起訴

宿姓男子與蔡姓女子分分合合，去年底在台北市內湖區持刀刺殺蔡女後自殘，蔡女送醫不治，宿男治療後則無礙，被依殺人罪嫌送辦、羈押至今，士林地檢署近日偵結起訴，今將移審士林地院。

起訴指出，宿男與蔡女曾交往，分分合合，雖然後來蔡女已婚，2022年7月仍再度與宿男取得聯繫，恢復情侶關係，不久又因故爭吵，宿男不滿蔡女提分手，多次毆打蔡女成傷，並在LINE通訊時威脅要對蔡女不利。

宿男2024年11月25日上午9時許到蔡女位於內湖區的上班處，在附近約談蔡女，2人發生爭執，宿男拿出預藏彈簧刀猛刺蔡女數刀，又持刀自殘自身左胸1刀，蔡女胸、腹、背部中刀，驚叫求助，路人聞聲合力制止宿男，警方到場後以現行犯逮捕宿男。

蔡女被送往國防醫學院三軍總醫院急救，仍於當天晚上近7時，因身中19刀、大量內外出血等，導致出血性休克死亡。

案經蔡女吳姓丈夫及子女向轄區內湖分局警方提告，警方依法送辦後，士林地檢署清查後認定，宿男涉犯殺人罪，偵結依法起訴，預計今天將移審士林地院。

據悉，宿男與蔡女此前多次衝突，2023年7月13日宿男因不滿蔡女上美容院做頭髮太費時，晚間在住處對蔡女掐頸、徒手毆打，並摔壞蔡女手機。

同年9月8日晚上，宿男要求蔡女致電丈夫談判，蔡女不從，宿男又對蔡女拳打腳踢，抓蔡女頭髮撞牆，揚言「敢出聲就讓你家人來收屍」、「斷你手腳」，並嗆「賤女人，比妓女還不如」，蔡女受害後才致電丈夫求救，由丈夫陪同就醫。